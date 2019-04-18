Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция Ровно задержала троих участников драки со стрельбой

На месте драки вблизи школы изъяли 8 гильз.

Полиция Ровенской области расследует массовую драку со стрельбой, которая произошла в 20:00 17 апреля около средней школы на улице Коновальца в Ривне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестные лица, которые приехали в четырех автомобилях, устроили драку со стрельбой. С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз, но в медицинские учреждения с получением телесных повреждений пока никто не обращался.

Полицейские установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних жителей Ровне обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове. Еще одно транспортное средство правоохранители разыскивают.

При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи. Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также