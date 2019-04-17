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Полиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата Зеленского

Леонида Овчаренко задержали за то, что на листовках не было обязательных исходных данных типографии.

Полиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата Зеленского
Овчаренко после заседания первого суда
Фото: facebook/Відсіч

Активиста движения "Видсич" Леонида Овчаренко задержали в Киеве за раздачу листовок с агитацией против кандидата в президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Овчаренко доставили в Святошинский райотдел утром 17 апреля. По версии полиции, Овчренко не задержали, а "пригласили" в отделение, хотя активист отмечает, что двое людей в гражданском бросились на него с криками и за руки потянули в машину. Они не представлялись и не показывали удостоверений.

Беседу с полицейскими Овчаренко транслировал в прямо эфире в Фейсбуке.

На активиста составили протокол об административном правонарушении по статье 212-13 Кодекса об административных правонарушениях ("Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск").

Напомним, неделю назад Овчаренко задерживали за незаконную агитацию. 10 апреля суд закрыл производство из-за отсутствия состава преступления.

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