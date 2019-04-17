Штаб Порошенко объявил об автопробеге из областных центров в Киев в день дебатов

В день дебатов штаб действующего президента Украины Петра Порошенко собирает автопробег. Соответствующий анонс опубликован в Фейсбуке.

"Автопробег в поддержку Президента Украины Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся в НСК "Олимпийский". Давайте покажем Украине, что нас много. Давайте покажем, что мы сплочены и мобильны. Что нам небезразлична судьба страны, и поэтому мы выбираем проукраинского Президента", - сказано в сообщении.

Для участия в автопробеге организаторы просят заполнить анкету, после чего участнику позвонит координатор мероприятия в его городе, предоставит информацию (видимо, о маршируте и порядке движения), передаст флаги и символику на машины.

Информации от национальной полиции о сопровождении автопробега на данный момент не поступало.

Напомним, 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и действующим Президентом Украины Петром Порошенко. Вчера в течение дня штабы вели переговоры о времени и формате встречи, однако окончательное решение так и не было оглашено. Ориентировочно в 17:00 на стадионе начнется концерт, а в 19 - дебаты кандидатов.