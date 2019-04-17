Между Зеленским и Бойко: как голосовал и на кого надеется прифронтовой Донбасс

Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в большинстве регионов Украины . Исключением стали лишь пять областей. В двух из них – Луганской и Донецкой – победу одержал Юрий Бойко , набрав 43% и 36% голосов избирателей соответственно. Всего по Украине за Бойко проголосовали 2 млн 200 тысяч украинцев (11,67%), что принесло ему четвертое место в рейтинге кандидатов в президенты. А если бы в выборах не участвовал фронтмен ахметовской части «Оппоблока» Александр Вилкул , набравший 4,15% голосов, Бойко, возможно, прошел бы во второй тур выборов. Ведь если сложить голоса бело-голубых избирателей, то вместе получится 15% от пришедших на избирательные участки – это почти 3 миллиона. Столько же набрал действующий президент Петр Порошенко. Осколки Партии регионов на шестом годе войны все еще имеют спрос у избирателя. Чтобы разобраться почему, LB.ua отправился в Донецкую и Луганскую область поговорить с избирателями и местными политиками.

– Почему здесь так любят Бойко, – журналистка LB.ua подходит с этим вопросом к двум женщинам, болтающим в центре Рубежного.

– Он хозяин, – отвечает пенсионерка.

– Он наш, – говорит та, что помоложе.

– Эти крохоборы. Войну закрутил...

– Обещал за три дня закончить войну.

– А теперь только ворует с войны

– А Бойко мог бы остановить войну?

– Остановил бы. И Бойко, и Ляшко. И Юлька бы остановила. А этот дурак не остановит, – не стесняется в выражениях в адрес действующего президента пенсионерка.

– А Зеленский?

– Зеленский может.

И все же женщины пока не собираются идти голосовать во втором туре, ведь среди кандидатов «только барахло осталось».

Факторы победы

В городе Рубежное Луганской области Юрий Бойко набрал большего всего голосов в процентном соотношении. За него проголосовали 54,63% горожан, пришедших на участки. Здесь, как и на востоке в целом, феномен Бойко имеет несколько корней.

Во-первых, работает «фактор земляка». Бойко родился в Горловке Донецкой области, 18 лет работал на Рубежанском химзаводе «Заря». Как указано в его официальной биографии, прошел путь от мастера до директора. Так что для многих избирателей он свой, то есть понятный.

«Донбасс – это промышленная агломерация. Здесь хозяин тот, кто дает работу и зарплату. Бойко воплощает этот идеал», – считает главный редактор газеты «Наша Дружковка» Евгений Фиалко.

Фото: Макс Левин Заброшенный завод в окрестностях Рубежного

Во-вторых, и Луганская, и Донецкая области все еще отчасти если не смотрят, то посматривают в сторону России. 51% жителей Донецкой и 55% Луганской областей НЕ считают Россию агрессором, свидетельствуют соцопросы. В Луганской области проевропейский вектор поддерживают 23% жителей, вступление в Таможенный союз – 25%; 35% выступают за равноудаленность Украины от РФ и Запада. В Донецкой области 42% избирателей выступают за равноудаленность Украины, 22% – за вступление в ЕС, примерно столько же за Таможенный союз. То есть европейский курс, мягко говоря, не в приоритете.

Курс на дружбу с Россией больше всего в своих программах отстаивали именно бело-голубые Бойко и Вилкул.

Фото: 112

Но Кремль накануне выборов четко указал на своего кандидата. 22 марта Юрий Бойко с Виктором Медведчуком полетели в Москву, где встретились с премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Последний убеждал украинских избирателей о готовности продавать Украине дешевый газ. Местные политики убеждены, что эта поездка стала сигналом для избирателей.

«Люди не вдаются в подробности того, что Путин – террорист. Для них Москва – столица мира. Если уж Бойко поехал в столицу мира, то мы будем жить хорошо», – поясняет позицию местных жителей Денис Бигунов, активист из Славянска, представитель организации «Сильні громади».

«Москва обозначила своего удельного князя. Бойко поехал к хозяину брать грамоты», – комментирует депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко.

К факторам влияния на избирателей депутат от фракции «Солидарность» прибавляет еще и российское телевидение, информацию оттуда черпают 1,3 млн украинцев. А там-то Бойко – любимый кандидат. С 4 апреля в Луганской области и вовсе отключили украинское вещание из-за долгов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Фото: Макс Левин Денис Денищенко

Ко всем вышеизложенным факторам добавим еще и поддержку местных бело-голубых элит, часто с сомнительной репутацией. В том же Рубежном горсовет возглавляет мэр Сергей Хортив от «Опоблока». В 2014 году он, как депутат Луганского горсовета, голосовал за обращение к России с просьбой ввести войска. С LB.ua он встретиться не захотел.

В Славянске Бойко поддержала экс-глава города Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме.

«Неля Штепа называла себя мамой города и до сих пор живет в сердцах бабушек», – говорит Денис Бигунов. По его мнению, Штепа все еще влияет на умы местного избирателя.

Но и не совсем правы те, кто считает, что успех Бойко кроется только в его ориентации на Москву. Его избиратели – люди, которым за 50. Поэтому очевидно встает вопрос о ценах и тарифах. Как показывают опросы, для жителей Донецкой и Луганской областей самые важные мотивы при выборе кандидата – способность обеспечить стабильность в стране и его социально-экономическая программа. Словосочетание «тарифный геноцид» Бойко упоминал не реже, чем Юлия Тимошенко «зубожіння». «Достойные зарплаты и пенсии» и «справедливые тарифы» – все это было в программе кандидата.

«Бойко обещает вкусно поесть», – коротко и емко описывает программу Денис Бигунов.

А был ли успех?

Если на этих выборах Юрия Бойко и называют феноменом, то местные политики отвечают: «Это смотря с чем сравнивать». Если с предыдущими выборами президента в 2014 году, то для Бойко это конечно прорыв. Тогда его показатель был меньше статистической погрешности: по стране Бойко набрал 0.19% (почти 36 тысяч голосов). В Луганской области за него проголосовали 803 избирателя, в Донецкой - 972. Но надо учитывать, что голосование на Донбассе в 2014 году проходило, когда городами разгуливали боевики, многие участки не смогли открыться или их работе мешали сепаратисты. Явка тогда составила 15% в Донецкой области и 39% в Луганской. Для сравнения в нынешнем году – 59% и 56%.

Фото: Новости Николаева

Но если вспомнить домайданный рейтинг Партии регионов, то Бойко не на волне успеха. К примеру, Виктор Янукович в первом туре президентских выборов в 2010 году взял 76% в Донецкой области (2 млн 400 тысяч) и 71% в Луганской (1 млн 300 тысяч).

Или вернемся к Рубежному. На выборах городского главы в 2015 году кандидата от «Оппозиционного блока» Сергея Хортива поддержало 67,03% (или 11 271 избирателей). А это больше, чем у Бойко на этих выборах.

Результаты Бойко в Северодонецке (35%) депутат Денис Денищенко называет и вовсе провалом, учитывая тот факт, что в городе у власти находятся опоблоковцы. «Это показывает, что, имея админресурс, они его не смогли использовать», – говорит он.

Бело-голубые голоса перетекают к другому кандидату. За Владимира Зеленского в Донецкой области проголосовали 24,74% избирателей (почти 210 тысяч), в Луганской - 25% (почти 76 тысяч). И главный вопрос, который решиться в ближайшие выходные, насколько позеленел электорат на Юго-востоке.

Протестный электорат Зеленского

Офис Владимира Зеленского в Рубежном разместился в обыкновенной советской многоэтажке. В более чем скромной комнате на первом этаже представители Зе-команды обзванивают потенциальных членов избирательных комиссий. Обстановка здесь после выборов немного оживилась.

Фото: Макс Левин

«Перед первым туром приходило два-три человека в день, сегодня уже 20 пришло», – рассказывает Александр Кузьмин – доверенное лицо Зеленского.

Раньше он организовывал концерты «Квартала», а теперь – выборы. Кузьмин и сам признается, что далек от политики и не смыслит в местных раскладах.

Своих избирателей в городе он описывает как «жаждущих перемен в стране» и «видящих в Зеленском свежие мысли». Кузьмин предполагает, что из тех избирателей Бойко, которых удастся мобилизовать, 50-60% проголосуют за Зеленского. Но скольких избирателей таки удастся убедить, что ради Зеленского стоит идти на избирательные участки?

Фото: Макс Левин Александр Кузьмин

«Массово избиратели Бойка не перейдут. Ожидается низкая явка. Зеленского больше поддерживает проукраинская часть аудитории, бескомпромиссно относящаяся к старой власти. У Бойка возрастной электорат», – говорит депутат Рубежанского горсовета Валерий Харчук, симпатизирующий Зеленскому.

Фото: Макс Левин Валерий Харчук

Его коллега Денис Денищенко прогнозирует явку на уровне 45%.

И все же электорат Бойко и Зеленского на Востоке Украины пересекается.

Возьмем возрастную группу. Как уже было сказано, за Бойко пенсионеры. Зеленский лидировал среди избирателей большинства возрастных групп, за исключением 60+, то есть ядерного электората Бойко. Того самого, ностальгирующего по Советскому Союзу.

С другой стороны, недомолвки Зеленского оказались мощной политтехнологией, собирающей плоды на самых разных полях.

Фото: Макс Левин Евгений Фиалко

«Неопределенность Зеленского с одной стороны собирает избирателей на всех электоральных участках, с другой стороны – отталкивает того, кто серьезный и боится реабилитации русского мира. Зеленского сложно описать, поэтому и его избирателя сложно описать», – говорит редактор Евгений Фиалко из Дружковки.

Зеленский на Востоке сумел объединить весь протестный электорат - причем как традиционно бело-голубой, так и более проукраинский.

«У нас за Зеленского как представители «ваты» голосовали, так и патриоты. Каждый у него что-то свое вкладывает. Он такой универсальный человек, который объединяет всех», – рассказывает о Славянске Денис Бигунов.

Фото: Макс Левин Денис Бигунов

Хоть Зеленский и претендует на электорат Бойко, но явно не на самую идейную его часть. «Если сравнивать с Бойко, то Зеленский недостаточно пророссийский», – признает Денищенко.

То, что Зеленский не получит всех бело-голубых голосов, показывает и экзит-пол. Часть избирателей Бойко просто не собираются идти на выборы.

Голосовать под обстрелами

«Мы впервые голосовали. Мы были рады, что наконец-то можем за кого-то отдать свой голос, и, может, к нам тоже прислушаются», – делится своими эмоциями от выборов пенсионерка Галина Куковенкова. Вместе с мужем они живут в Золотом-1 Луганской области. Перед выборами семья все чаще слышит обстрелы. Ночью 24 марта снаряды приземлились перед их домом. Пришлось укрываться в подвале.

В 2014 году не все жители востока имели возможность выбрать президента. Часть территории 25 мая уже была захвачена – в Луганске, Славянске, Донецке избирательные участки не открывали. В других населенных пунктах, как-то в Краснодоне, боевики нападали на членов окружной избирательной комиссии, захватывали участки и срывали выборы. Люди были напуганы, боялись идти голосовать.

Фото: Макс Левин

В этот раз на территории подконтрольной Украине ситуация относительно спокойная. Избирательные участки работали на всей подконтрольной территории. И если жители городов на востоке часто говорят, что их голос ничего не изменит, то в населенных пунктах у линии разграничения, наоборот, надеются на изменение и прекращение войны.

Фото: Макс Левин

Галина Куковенкова тоже верит. В 2014 году она голосовала за Петра Порошенко. Сейчас, говорит, разочаровалась в нем.

«Если слушать прессу, то они наживаются на войне. Им война как мать родна. Им все равно, что с нами здесь происходит. Я не видела никого из верхов, кто бы сюда приехал. Хотя бы тот Порошенко прошелся бы по нашим улицам. Ему до нас дела нет. Я буду голосовать за кого угодно, только не за него. На данный момент голосовала за Зеленского. Он ездил по стране, он понимал, как люди живут, он был на передовой. Мне хочется верить, что Зеленский будет хотя бы на шаг, но лучше», – признается Галина Куковенкова.

Фото: Макс Левин

Но 31 марта не всем жителям Золотого было до выборов. «Вот это мои выборы», – Александр Бурлаков показывает пепелище на хуторе Вольный. Раньше здесь был его дом.

Вечером 30 марта в дом семьи, расположенный в серой зоне Золотого-4, прилетели два снаряда: один полностью уничтожил дом, другой – кухню-пристройку. По счастливой случайности, семьи дома не было – Александр отвозил жену на поезд в Лисичанск. Любовь Бурлакова уезжала к детям в Харьков.

Фото: Макс Левин

«Я хочу поблагодарить того меткого стрелка, который сделал нас бездомными. 30 лет обживались, а за одну секунду потеряли», – печалится Любовь Бурлакова.

Вскоре после выборов под обстрел попал и дом пенсионерки Татьяны Гайворонской. Она живет немного дальше по тропинке от дома Бурлаковых. Синий металлический забор Гайворонской весь изрешечён от осколков. Снаряд приземлился в гостиной. Но даже после такого пенсионерка не собирается уезжать. Говорит – некуда. Да и с пенсией в 1497 гривен далеко ли уедешь?

Фото: Макс Левин

«Надежда есть. Нам обещают – Порошенко нам обещал, теперь эти обещают. А мы верим. Мы хотим мира – зачем нам война. Мои внуки, дети сидят в подвалах. Неужели нельзя договориться? Мне любой абы мир сделал, чтобы стабильность была», – с печалью в голосе говорит Гайворонская.

Фото: Макс Левин

В первом туре голосовала за Бойко. Теперь не знает, пойдет ли голосовать во второй тур. Сейчас ей не до этого.

«Теперь не до выборов – теперь до аптеки», – вздыхает пенсионерка.