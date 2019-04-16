Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)

"Сложнее будет договориться о формате, потому что есть две концепции: шоу и политических дебатов".

Штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко договорились об аренде стадиона НСК "Олимпийский" для проведения дебатов 19 апреля.

Об этом объявил на пресс-брифинге спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

"Пока что договорились об аренде стадиона. Сложнее будет договориться о формате дебатов, потому что есть две концепции: шоу и политических дебатов, и их как-то нужно привести к общему знаменателю", - сказал он.

По его словам, переговоры еще не завершились. "Сегодня вечером должны продолжиться переговоры между избирательными штабами. Наши представители на этих переговорах собираются обсуждать формат регламент проведения дебатов", - пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что дебаты на стадионе могут состояться при условии, что они не пересекутся по времени с теледебатами на Общественном телевидении. Команда Зеленского хочет начать дебаты на стадионе в 19:00, но в 19:30 кандидатам нужно быть уже в студии НОТУ для жеребьевки теледебатов.

"Теоретически нужно двигать время дебатов на Общественном или, например, разрешить Общественном провести их не в телестудии, а на стадионе. Я пока что не знаю, как будет урегулирован этот вопрос, но регламент будет таким, чтобы не нарушать законодательство", - сказал он.

Штаб Порошенко предлагает Центризбиркому решить эту дилемму.

"Если не будут приняты решения, которые освободят президента от необходимости быть на Общественном, то он, конечно, в первую очередь приедет на Общественное, потому что это требование закона", - сказал Медведев.

Обновление. Штаб кандидата Зеленского и НСК "Олимпийский" официально не подтвердили договоренности о дебатах. Об этом сообщает агентство "Украинские новости". В пресс-служба НСК отметили, что "не обладают такой информацией", а когда информация появится, ее обнародуют на сайте стадиона. Пресс-служба штаба Зеленского также сообщила, что информацией о договоренностях не владеет.

В штабе Порошенко сообщили, что переговоры о формате дебатов продолжатся сегодня вечером. Такое заявление сделал на брифинге спикер штаба Олег Медведев. "Наши представители собираются обсуждать сам регламент этих дебатов... Сложнее будет договориться о регламенте дебатов, потому что есть две концепции - шоу и политические дебаты, и их как-то нужно привести к общему знаменателю", - сказал он. Кроме того, сторонам предстоит определиться со временем проведения встречи.

Напомним, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты назначены на 20:00 19 апреля.

Однако Владимир Зеленский еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля.

Порошенко намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился и на дебаты не приехал.