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Встреча омбудсменов Украины и России снова не состоялась

Москалькова отбыла в Нью-Йорк.

Встреча омбудсменов Украины и России снова не состоялась
Омбудсмены РФ и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в РФ снова не состоялась ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке.

По словам Денисовой, встреча не состоялась, потому что Москалькова находится с визитом в Нью-Йорке.

"Поэтому сегодня Посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД относительно содействия в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определения сроков такого визита", - написала украинский омбудсмен.

Денисова отметила, что для встречи готова еще раз приехать в Москву для обсуждения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена.

"Надеюсь, что такая дата будет официально определена и мы все же встретимся", - резюмировала Денисова.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию на суд в отношении захваченных украинских моряков.

Напомним, в последний раз Денисовой удалось лично встретиться с Москальковой 21 февраля в коридоре здания Парламента Греции. Тогда российский омбудсмен заявила, что не видела обращения украинской коллеги относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

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