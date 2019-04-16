Уволенный полтавский губернатор подал в суд на Порошенко

Бывший глава Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко 15 апреля подал исковое заявление к ОГА и президенту Петру Порошенко о признании противоправным и отмене указа президента об его увольнении.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Рассматривать иск будет Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

13 марта 2019 года Порошенко во время визита в Полтаву сообщил об увольнении Валерия Головко. Обязанности главы ОГА временно исполняет Роман Толстый.

Такое решение президента было вызвано коррупционным скандалом и уголовным производством по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА (ч.4 ст. 368 УК).

Кроме Головко, за свою должность судится бывший мэр Полтавы Александр Мамай.

11 апреля он обратился в Верховный суд с иском против Полтавского городского совета с просьбой восстановить в должности.

Напомним, что 14 сентября полтавские депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия.

После этого Мамая дважды незаконно "восстанавливали" в должности путем внесения изменений в Единый государственный реестр. Прокуратура считает, что за этим стоит сам Мамай, и 10 декабря ему сообщили о подозрении за несанкционированное вмешательство в работу информационной системы ЕГР (ч.3 ст.27 ч.1 ст.361 УК) и противодействие законной хозяйственной деятельности Полтавского городского совета (ч.3 ст.206 УК).