Печерский суд арестовал недвижимость Коряка по делу о похищении Драбинко

Суд наложил арест на земельный участок и часть квартиры.

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Коряка, подозреваемого в организации незаконного лишения свободы Александра (Драбинко).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд наложил арест на земельный участок общей площадью 0,2 га и часть квартиры общей площадью 48,3 кв. м. Ходатайство рассматривалось без уведомления подозреваемого.

Имущество арестовано с целью обеспечения гражданского иска о возмещении морального ущерба Драбинко.

Напомним, в 2017 году суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Коряка. Драбинко просит суд возместить ему 8 млн гривен морального ущерба за незаконное лишение свободы в 2013 году.

Генпрокуратура подозревает экс-президента Виктора Януковича, экс-министра МВД Виталия Захарченко и Коряка в организации похищения Драбинко с целью давления на митрополита Владимира.