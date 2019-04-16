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Печерский суд арестовал недвижимость Коряка по делу о похищении Драбинко

Суд наложил арест на земельный участок и часть квартиры.

Печерский суд арестовал недвижимость Коряка по делу о похищении Драбинко
Валерий Коряк
Фото: Капитал

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Коряка, подозреваемого в организации незаконного лишения свободы Александра (Драбинко).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд наложил арест на земельный участок общей площадью 0,2 га и часть квартиры общей площадью 48,3 кв. м. Ходатайство рассматривалось без уведомления подозреваемого.

Имущество арестовано с целью обеспечения гражданского иска о возмещении морального ущерба Драбинко.

Напомним, в 2017 году суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Коряка. Драбинко просит суд возместить ему 8 млн гривен морального ущерба за незаконное лишение свободы в 2013 году.

Генпрокуратура подозревает экс-президента Виктора Януковича, экс-министра МВД Виталия Захарченко и Коряка в организации похищения Драбинко с целью давления на митрополита Владимира.

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