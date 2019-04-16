Суд отменил розыск и заочный арест Шария и отказался инициировать экстрадицию

Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что в апреле суд рассмотрел дело, открытое против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане "MacDonalds" в Киеве в мае 2011 года. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса).

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением Шария в розыск. Кроме того, в 2012 году суд заочно применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан Украине в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой Евросоюза.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск Шария.

В мае 2014 года стало известно, что он также получил статус политического беженца в Литве.

Отмечается, что суд не поддержал ходатайство прокурора о экстрадиции подсудимого, поскольку " все разумные сроки рассмотрения дела уже истекли".

"Не подлежит удовлетворению устное ходатайство прокурора об осуществлении запроса для экстрадиции обвиняемого учитывая, что такое действие прямо запрещено ст.32,33 Женевской конвенции, о чем была проинформирована Генеральная прокуратура Украины Министерством безопасности и юстиции Нидерландов от 22.07.2013 года", - говорится в решении суда.

Суд также не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста. В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария - отменить.

Напомним, бывший украинский журналист Шарий сейчас ведет видеоблог и пишет статьи, в которых якобы разоблачает украинскую власть.

В 2012 году Анатолий Шарий утверждал литовской власти, что он преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Виктор Янукович сбежал в Россию. Это может означать, что исчезли обстоятельства, из-за которых Шарию было необходимо убежище.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.