Денисова попросила Москалькову срочно госпитализировать Бекирова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой срочно госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Бекиров является инвалидом первой группы. Несмотря на его тяжелое состояние, 12 апреля, подконтрольный РФ суд оставил под стражей.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Эдему Бекирову необходима срочная медицинская помощь и я в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", - написала она.

Ранее дочь Эдема Бекирова сообщила, что ее отцу становится хуже. Бекирова беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит одышка и постоянно скачет кровяное давление.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).