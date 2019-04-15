Чи зможе розпустити парламент новобраний Президент?

Зараз давайте розберемо, чи має він таку можливість.

Навіщо воно йому треба і який у тому резон, то окреме питання. Хоча відповідь тут очевидна, залізо треба кувати по-свіжому.

Фото: hyser.com.ua

Конституція, ст. 90 дає три підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради Президентом:

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

З цих трьох підстав саме відсутність коаліції є найбільш вірогідною, хоча Конституційний суд у своєму рішенні 1-40 2008 констатує, що Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. Це свідчить про наявність конституційної прогалини у правовому регулюванні цього питання. Однак заповнення таких прогалин не належить до повноважень Конституційного Суду України. Ці питання мають бути врегульовані в Конституції України та/чи в законі про Регламент Верховної Ради України.

Де вони жодним боком толком не врегульовані.

Тобто питання наявності чи відсутності коаліції і відповідно підстави для розпуску парламенту - це ще предмет для дискусій.

Окрім того, ще має бути рішення ВР і Кабміну про фінансування цих виборів тощо. Нагадаю, Ющенко колись так і не розігнав парламент, хоч і видав відповідний указ.

Але в будь-якому випадку це процес, який, можливо, навіть важливіший перед черговими парламентськими виборами, ніж сам результат. На такому войовничому коні боротьби із старою владою можна і кампанію побудувати.

Тут питання інше. Чи можна взагалі достроково припинити повноваження парламенту сьогодні?

Та ж сама 90 стаття Конституції говорить, що повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

Ніби все просто, проте у багатьох виникло питання, а від якої дати відраховувати ці останні 6 місяців. Коли ж закінчуються повноваження Верховної Ради України?

Абзац перший ст. 90 Основного Закону говорить, що повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. І коли те перше засідання відбудеться ніхто точно сказати не може, адже нагадаю, що, згідно із законом про вибори народних депутатів, є до 15 днів на встановлення офіційних результатів виборів, а потім ще до 5 днів на офіційну публікацію після чого, відповідно до ст 82 Конституції, Верховна Рада України збирається на першу сесію, не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Як і коли точно відбудеться перше засідання ніхто знати не може.

Фото: EPA/UPG

Так що, це означає, що і 6 місяців від закінчення повноважень ми обрахувати не можем (адже, як ми вже з'ясували, ми не можемо точно обрахувати дату початку роботи нової ВР) і це чергова колізія, яку можна трактувати, як завгодно і кому подобається?

Ні, не так.

Поясню.

Спочатку загальна норма. Ст. 6 Конституції України визначає, що органи влади (в тому числі і Президент, і Ппарламент) здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відкриваємо закон України “Про вибори народних депутатів”, ст. 15, і читаємо: "Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення".

Ст. 16 закону дублює норму Конституції і визначає конкретну дату: чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

Отже, закон визначає дату закінчення конституційного строку повноважень. Це дата виборів . Сам строк повноважень визначений ст. 76 Конституції України, де прямо написано, що строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років.

Тому гранична дата, коли Президент може розпустити Верховну Раду, визначена Конституцією та законом. Це 27 квітня 2019 року.

Новий Президент не набуде повноважень до цієї дати. Підрахунок, офіційне оприлюднення результатів виборів та інавгурація заберуть часу точно до кінця травня.

Фото: Макс Требухов

Чи може депутат мати повноваження поза конституційним строком повноважень ВР? Може. Оскільки діє принцип безперервності влади, і Конституція визначила, що повноваження депутат буде здійснювати до складання присяги новообраного парламенту. Хоч довічно, якщо виборів не буде. Але це лише означає, що він ці повноваження буде здійснювати поза межами конституційного строку повноважень Верховної Ради.

І на додаток витяг із рішення Конституційного суду 1-12 2009 вам до ознайомлення.

У Конституції України встановлено строки повноважень Верховної Ради України, Президента України і врегульовано окремі питання щодо призначення та проведення чергових та позачергових виборів органів представницького характеру.

Аналіз цих положень дає підстави стверджувати, що на конституційному рівні закріплено принцип періодичності проведення виборів, застосування якого згідно з міжнародними актами є важливою складовою їх демократичності.

Зокрема, у статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року вказано, що кожен громадянин повинен мати можливість голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах.

Конституція України закріплює строки здійснення повноважень представницькими органами. Зокрема, за частиною п'ятою статті 76 строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років.

PS. І на сам кінець, вибори до ВР мають відбутись за новими, відкритими виборчими списками. Це єдиний спосіб оновити парламент і вигнати звідти корупцію. Без цього вибори, чергові чи позачергові, лише поміняють прізвища.