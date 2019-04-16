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Днепровский суд Киева продлил арест экс-министру Крыма еще на два месяца

Михальчевского задержали в Киеве в январе этого года.

Днепровский суд Киева продлил арест экс-министру Крыма еще на два месяца
Петр Михальчевский
Фото: ria.ru

Днепровский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей бывшему "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили представители инициативы "Крымский процесс" на своей странице в Фейсбуке.

Коллегия судей во главе с Мирославой Марченко удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила Михальчевскому срок содержания под стражей на 2 месяца.

На судебном заседании 15 апреля суд приступил к изучению измененного обвинительного акта. Михальчевский сообщил, что ему понятно содержание обвинительного акта, "только непонятно, какое это имеет отношение ко мне".

Защита, в свою очередь, просила изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест, так как у него сильно ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове. В тот же день ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевский в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.

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