Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что президент Петр Порошенко "создавал проблемы" при расследовании дел Майдана.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua, комментируя слова Порошенко о неэффективном расследовании.

"Что я могу ответили президенту на такие обвинения? На самом деле, все годы, начиная с 2015-го, отчитываясь о работе, я постоянно заявлял проблемах, сопровождающих расследование. В том числе - говорил об ответственности или неприятии того же президента. Если бы было желание помогать - то за это время можно было присоединиться (к расследованию, - ред.). А упоминать будто бы виновных во время предвыборной гонки - не имеет ничего общего с желанием помогать. Это просто желание найти каких-то «крайних» не озвучивая при этом проблем", - сказал Горбатюк.

Он также подчеркнул, что президент "должен понимать проблемы и препятствия в расследовании".

"Самая большая проблема касается судебного разбирательства, где у нас огромное количество обвинительных актов, которые рассматриваются в судах годами, но не имеют своего завершения. Как раз здесь - ответственность руководства государства, поскольку все пять лет его каденции едва ли не половина судов - не укомплектованы или не продлен срок каденции судей, что соответственно увеличивает нагрузку на суды и делает невозможным рассмотрение дел в короткие сроки", - сказал Горбатюк.

"Вторая проблема - это деятельность Высшего совета правосудия, куда мы неоднократно писали жалобы на затягивание рассмотрения и нарушения законодательства судьями. Но на практике - ни одной реакции с их стороны. А в совете - также представители президента. Третья проблема - это законодательное обеспечение процесса. Это принятие изменений в законодательство в течение пяти лет, которые вредили расследованию и создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам. Это и т.н. "поправка Лозового", потеря полномочий следователей, расследующих майдановские дела. Но президент эти законы подписывал. Таким образом, президент лично создавал проблемы для расследования дел Майдана", - добавил он.

При этом Горбатюк заверил ,что "работа у нас никогда не останавливалась, несмотря на все те проблемы, которые нам создавали".

Напомним, выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, президент Петр Порошенко заявил, что ответственность за неудовлетворительное расследование дел Майдана несет Горбатюк.

Ранее Горбатюк говорил, что результаты в расследовании есть, "и они ощутимы" - по его словам, большинство из 4700 преступлений раскрыты, к тюрьме приговорены 9 человек.

В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов. Впоследствии погибших участников акций протеста начали называть "Небесной сотней".