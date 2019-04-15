​Порошенко назвал Горбатюка ответственным за плохое расследование дел Майдана

"Мне кажется, фамилия этого прокурора - Горбатюк".

Президент Петр Порошенко считает, что ответственность за неудовлетворительное расследование дел Майдана несет начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я не удовлетворен работой департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность за качество расследований. Мне кажется, фамилия этого прокурора - Горбатюк", - сказал он.

После этого Прошенко задали уточняющий вопрос об оценке работы генерального прокурора Юрия Луценко.

"Генеральный прокурор назначается не Президентом, а Верховной Радой. Два-три месяца назад в парламент было внесено представление на увольнение генпрокурора, которое набрало 20 голосов. Я не удовлетворен ходом расследования дела по убийству героев Небесной сотни. Я на этом публично акцентирую внимание. Я знаю, кто расследует, и уверен, что качество этого расследования неудовлетворительное. Подчеркиваю, фамилия этого прокурорского руководителя - господин Горбатюк", - ответил он.

Ранее Горбатюк заявлял, что руководство Генпрокуратуры блокирует завершение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Майдана.