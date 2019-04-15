ГБР взялось за застройку скандально известного Аднана Кивана в Киеве

"Кадорр-Киев Плюс" строит жилой комплекс на участке 0,31 га без правоустанавливающих документов и без соответствующего разрешения ГАСИ.

Государственное бюро расследований с февраля расследует производство о служебной халатности относительно незаконной застройки фирмой "Кадорр-Киев Плюс" участка по улице Жилянская 68 в Киеве.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 11 марта.

Следователи ГБР установили, что ООО "Кадорр-Киев Плюс" строит жилой комплекс на участке 0,31 га без правоустанавливающих документов и без соответствующего разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Кроме того, в 2017 и 2018 годах Минкультуры издало два предписания о приостановлении земляных и любых строительных работ на указанном объекте, ведь оно не согласовало никаких историко-градостроительных обоснований, проектов строек, реконструкций, и не предоставляло разрешений на проведение работ по Жилянской 68.

Как установило следствие, еще в 2008 году нежилые помещения площадью 2570,4 кв м в лит. "А", "Б" по ул. Жилянская 68 перешли в частную собственность ООО "Сикс Старс Холдинг".

Фото: nashigroshi.org

В 2010 году фирма получила градостроительные условия и ограничения (ГУО) застройки участка по этому адресу – для строительства офисного здания с подземным паркингом.

В 2011 году ГАСИ зарегистрировала декларацию о начале строительных работ, которую в июле 2016-го – отменила.

В июле 2016 года помещения у "Сикс Старс Холдинг" выкупила фирма "Кадорр-Киев Плюс", которая уже в ноябре того же года получила разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ на строительство офисного центра.

В начале 2018 столичное ГАСИ провело внеплановую проверку застройки и установило нарушения: участок по Генплану относится к территории жилой малоэтажной и среднеэтажной застройки, а фирма планирует строить офисный центр. Неизвестно, как чиновники в 2010 году могли выдать такие исходные данные застройщику.

ГАСИ вынесла постановление об отмене ГУО 2010 года, а также аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на Жилянской 68. ООО "Кадорр-Киев Плюс" обжаловало эти решения – и все суды встали на сторону застройщика.

Между тем, следователи обнаружили, что "Kadorr Group" продает апартаменты в жилом комплексе "Тридцать восьмая жемчужина" (предполагается 356 квартир площадью от 38 до 120 кв м). То есть, ООО "Кадорр-Киев Плюс" строит жилье, на что ГАСИ разрешения не давал.

Кроме того, участок на Жилянской 68 является коммунальной собственностью и с 2010 года находится в аренде ООО "Сикс Старс Холдинг". В 2016 году эта фирма передала участок в субаренду "Каддор-Киев Плюс" без согласования с Киевсоветом, что противоречит договору аренды.

Свои действия фирмы пытались узаконить через суды – суды первых двух инстанций признали соглашение фирм о субаренде заключенным, а Верховный Суд эти решения отменил и в удовлетворении иска фирмам отказал. Следовательно, участок в субаренде "Кадорр-Киев Плюс" пока не находится.

В феврале 2019 года должностные лица Департамента земельных ресурсов КГГА обследовали участок и обнаружили, что он огражден и на нем ведут строительство.

Суд дал следователям ГБР доступ к документам, которые касаются участка и объекта строительства на Жилянской 68 и находятся в распоряжении Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и Министерства культуры.

Из постановлений стало известно, что Голосеевское управление полиции Киева с июля 2017 года расследует нарушения требований земельного и градостроительного законодательства должностными лицами ООО "Кадорр-Киев Плюс" при осуществлении строительных работ на Жилянской 68 (ч.1 ст.364, ст.356, ч.1 ст.298 УК). В рамках этого производства 03.08.2018 суд наложил арест на участок.