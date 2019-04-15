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Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена

"Шоумен может стать президентом, а президент, ставший шоуменом, - это досадно".

Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Владимир Зеленский посоветовал своему сопернику по второму туру, действующему президенту Петру Порошенко заняться работой, а не превращаться в "шоумена".

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков [Гладковских] и вспомнили о том, о чем вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналах в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе", - сказал Зеленский в новом видео, которое обнародовано в его соцсетях.

"Потому что шоумен может стать президентом, а президент, ставший шоуменом, - это досадно", - сказал Зеленский.

Он снова повторил, что рассчитывает на дебаты 19 апреля.

Напомним, что 14 апреля Порошенко не дождался Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский".

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