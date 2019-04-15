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Суд отказался продлить отстранение Мангера от должности

Прокуратура требовала отстранить главу облсовета еще на два месяца.

Суд отказался продлить отстранение Мангера от должности
Фото: LB.ua

Сторона обвинения в деле Владислава Мангера просила отстранить подозреваемого от занимаемой должности сроком на два месяца. Об этом в ходе судебного заседания 14 апреля заявил прокурор Сергей Василенко, пишет РБК-Украина.

Прокурор Сергей Василенко в ходе заседания озвучил обоснование ходатайства о продлении срока отстранения. Василенко отметил, что до сих пор существуют риски в отношении свидетелей по делу, а также в отношении представителя семьи Гандзюк - Евгении Закревской.

Сторона защиты в ответ заявила, что, согласно нормам УПК, нельзя продлевать срок отстранения, если он уже истек.

"Указанные обстоятельства продолжают существовать, а значит существуют и указаны риски. Все свидетели в настоящее время не допрошены. При наличии достаточных доказательств, я прошу удовлетворить мое ходатайство. Прошу продлить срок по отстранению на два месяца", - сказал прокурор.

Обновление. Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать отстранение Мангера от должности.

Срок отстранения Мангера от должности истек еще 6 апреля. В пятницу, 12 апреля, стало известно, что он вышел на работу и провел прием граждан.

Напомним, последнее заседание суда, где должны были продлить отстранение Мангера от должности, не состоялось, поскольку, по словам защиты, Мангер находился в реанимации в городе Херсон.

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