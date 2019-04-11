Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Куциака признал вину

Мужчина, которого обвиняли в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, признал свою вину, передает Радио Свобода.

Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что подозреваемого зовут Мирослав Марчек и он бывший военный.

В марте 2019-го стало известно, что полиция предъявила обвинение подозреваемому в заказе убийства бизнесмену, одному из богатейших людей страны Мариану Кочнеру.

Напомним, в конце февраля 2018 в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в его доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен Ян Куцияк и его невеста. Журналист занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией.

После убийства Куцияка в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьера Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании журналиста.

Кроме того, 12 марта ушел в отставку министр внутренних дел Роберт Калиняк, а затем, 15 марта, на фоне политического кризиса в стране - глава правительства Роберт Фицо.

В октябре прокуратура Словакии пришла к выводу, что убийство было заказным. Четверо подозреваемых, задержанных по этому делу, были отправлены под арест. У них, в частности, было изъято оружие, которое совпадает с тем, которым было совершено убийство.