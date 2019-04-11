Президент Судана, который руководил страной почти 30 лет, ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир, который руководил страной почти 30 лет, покинул свой пост, пишет Reuters.

Министр производства и экономических ресурсов штата Северный Дарфур Маджуб Хусейн заявил дубайскому телеканалу Al-Hadath о "консультациях по формированию военного совета, который возьмет власть после того, как президент аль-Башир подал в отставку".

Президент в это время находился в своей резиденцией под пристальной охраной.

Отставка аль-Башира произошла на фоне самых массовых протестов за всю историю его правления.

Волнения в этой бедной 40-миллионной африканской стране начались в декабре 2018-го в ответ на трехкратное повышение цен на хлеб и сокращение субсидий.

Впоследствии протестующие выдвинули и политическое требование смены режима аль-Башира.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате вооруженного переворота. В 2010 году Международный уголовный суд обвинил его в организации геноцида во время конфликта в западной суданской провинции Дарфур. Президента Судана считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. По данным ООН, с момента начала конфликта в 2003 году в Дарфуре погибли 300 тысяч человек.