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Не менее 10 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за внезапного наводнения

Сильный дождь длился почти сутки, в городе выпала 3-месячная норма осадков.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По меньшей мере 10 человек погибли из-за внезапного наводнения в бразильском Рио-де-Жанейро. В течение суток в городе выпали три месячные нормы осадков, что привело к сильному наводнению и оползням, сообщает Reuters.

В городе остановлено автомобильное движение, в некоторых районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

Фото: EPA/UPG

Сообщается, что в селевом потоке погиб водитель такси и две его пассажирки - женщина и ее семилетняя дочь, также среди погибших - две взрослые женщины, чей дом накрыл оползень, и утонувший мужчина.

Дожди начались вечером в понедельник, 8 апреля, и продолжались почти сутки, объем осадков оценивают в 34 см при норме для апреля в 11-12 см. Объем осадков оказался настолько неожиданным, что на него не смогли сразу отреагировать ни коммунальные, ни спасательные службы. К утру среды обесточенными оставались более 700 объектов, спасатели продолжают доставать людей из машин, застрявших на дорогах.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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