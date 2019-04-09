"Россия сама виновна в санкциях", - президент Финляндии - Путину

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Об этом он заявил во вторник во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике, передает Укринформ.

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Россия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

Со своей стороны, Путин ответил, что "форум посвящен Арктике", и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым - в пустыню". Также Путин добавил, что РФ имеет из-за санкций "значительно меньше" убытков, чем Европа.

Как известно, экономические санкции были введены против России США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года - после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.