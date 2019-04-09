Меркель сочла возможным перенос "Брексита" на 2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным перенос "Брексита" на конец 2019 - начало 2020 года. Соответствующее заявление глава германского правительства сделала 9 апреля после полуторачасовой встречи с британским премьером Терезой Мэй, передает DW.

По словам канцлера, Мэй пообещала ей, что Лондон будет придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках европейского сообщества до тех пор, как членство в нем Великобритании будет сохраняться. Меркель также подтвердила, что поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому "Брекситу".

В то же время Париж готов согласиться на новый перенос "Брексита" только при соблюдении жестких условий, отмечает издание. Предложенная отсрочка выхода Великобритании из ЕС представляется слишком долгой, подчеркивается в заявлении Елисейского дворца, где президент Франции Макрон во вторник вечером принял британского премьера Терезу Мэй для обсуждения темы "Брексита".

На внеочередном саммите в Брюсселе 10 апреля лидеры стран - членов Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу предоставления Великобритании отсрочки "Брексита" до 30 июня. Если хотя бы один член Евросоюза проголосует против переноса срока, нерегулируемый "Брексит" может состояться 12 апреля 2019 года.