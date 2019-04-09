ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок

Федеральная Служба безопасности России заявила о задержании в московском регионе члена организации "Правый сектор" по фамилии Пирожок.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ по Москве и области.

Отмечается, что в отношении Пирожка возбуждено дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Задержанного отправили в СИЗО.

По данным ФСБ, Пирожка якобы направили в Россию для агитации и вербовки. Сообщается, что в 2014 году он вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Чирка Роман, "где создал отряд "Хорти" ("Борзые"), предназначенный для ведения партизанской войны против России".

В январе 2018 года Пирожок приехал в Россию, где жил в Москве и Подмосковье и "проводил мероприятия в интересах "ПС", распространяя идеологические и агитационно-пропагандистские материалы". Во время обысков у него изъяли литературу, символику и снаряжение "Правого сектора".

Как пишет "Медиазона", предположительно, в сообщении ФСБ речь идет об Игоре Пирожке - ультраправом основателе нацистской организации «Легион "Вервольф"». В 1994 году ее участников обвинили в убийстве соратника, хулиганстве, возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. Кроме того, как считало следствие, подсудимые попытались совершить теракт в спорткомплексе «Олимпийский». В 1996 году Пирожка как лидера организации приговорили к пяти годам колонии.

После Евромайдана он уехал на территорию Украины. Согласно базе данных МВД Украины, в январе 2018 года Пирожка объявили в розыск по ч.1 ст.263 УК (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Напомним, в декабре прошлого года российскому оппозиционеру дали 3,5 года тюрьмы по обвинению в связях с "Правым сектором".

В январе 2019 года Генепрокуратура отказалась выдать России члена "Правого сектора С", которого в РФ хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории Украины.