Windows разрешила "быстрое удаление" внешних носителей

Функция была доступна с октября 2018 года, но рассказали о ней только сейчас.

Операционная система Windows 10 включила функцию "быстрого извлечения" внешних накопителей, вместо традиционного "безопасного извлечения". Функция появилась в системе в обновлении 1809, сообщает пресс-служба компании.

Обновления 1809 доступно еще с октября 2018 года, однако о "быстром удаление" в Microsoft рассказали только сейчас.

Функция делает невозможным запись данных на внешний накопитель во время изъятия, поэтому исчезает риск повреждения устройства при внезапном отключении.

В компании также отметили, что на самом деле внешние накопители были защищены еще со времен Windows 7. Однако система продолжала напоминать о необходимости "Безопасное удаление устройств". Эта опция по-прежнему доступна, но необходимости в ней нет.

Напомним, в 2018 году корпорация IBM запретила своим сотрудникам пользоваться флешками.