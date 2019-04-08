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Премьер Франции признал необходимость снизить налоги по требованию "желтых жилетов"

Конкретное решение еще не принято, но национальные дебаты "показали, в каком направлении двигаться".

Премьер Франции признал необходимость снизить налоги по требованию "желтых жилетов"
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник по итогам больших национальных дебатов, посвященных протестам "желтых жилетов", заявил о необходимости значительно снизить налоги. Об этом сообщают французские СМИ.

"Дебаты отчетливо показали, в каком направлении необходимо двигаться. Нам нужно снизить налоги и сделать это как можно скорее", - заявил Филипп журналистам в Париже.

Большие национальные дебаты - это новый формат диалога между правительством Франции и общественностью, запущенный в январе 2019 года в ответ на движение "желтых жилетов" и нацеленный на урегулирования ситуации с массовыми протестами в стране.

Напомним, первые масштабные акции протеста начались во Франции в середине ноября 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех шоферов.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря 2018 года, когда участие в демонстрациях приняли сотни тысяч человек. В Париже произошли масштабные беспорядки, после чего власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер для наиболее незащищенных слоев населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

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