США временно выводят своих военных из Ливии

"Обстановка на местах в Ливии становится "все более сложной и непредсказуемой".

США временно выводят свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Африканского командования Вооруженных сил США.

Глава Африканского командования Томас Вальдхаузер отметил, что реальная обстановка на местах в Ливии становится «все более сложной и непредсказуемой».

«Африканское командование ВС США будет продолжать следить за обстановкой на местах в Ливии и оценивать возможность возобновления военного присутствия США, при необходимости», – говорится в сообщении.

Отмечается, что контингент американских сил в Ливии оказывает военную поддержку дипломатическим миссиям, контр-террористической активности, расширению партнерства и улучшении ситуации с безопасностью в регионе.

В заявлении подчеркивается, что американская сторона остается приверженной становлению безопасной и стабильной Ливии.

Ранее сообщалось, что силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара в пятницу, 5 апреля, захватили бывший международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить "все военные передвижения".

Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер".

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи. В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.