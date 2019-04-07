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Лидер союза венгров Румынии Келемен обвинил посла Украины во лжи

Посол заявил, что Келемен знал о запрете на въезд, поскольку ранее уже пытался въехать в Украину.

Лидер союза венгров Румынии Келемен обвинил посла Украины во лжи
Хунор Келемен
Фото: EPA\UPG

Лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен заявил, что не знал о запрете въезда в Украину, который действует с 2017 года, а утверждение посла Украины в Румынии Александра Банкова не соответствуют действительности.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", - написал Келемен на своей странице в facebook.

Келемен утверждает, что в течение последних 20 лет не был в Украине и не использовал венгерский паспорт. Политик также представил фотографию страницы своего паспорта со штампом о запрете въезда в Украину сроком на три года до 13 октября 2020 года и призвал украинского посла представить подобные документы о предыдущих его попытках въехать в Украину.

Фото: facebook.com/kelemenhunor

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" - написал Банков на своей странице в facebook.

Тем временем спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Хунора Келемена 6 апреля не пустили в Украину из-за соответствующего поручения правоохранителей, передает "Громадське".

По его словам, украинские пограничники на пункте пропуска "Тиса" выполняли поручение "одного из правоохранительных органов Украины относительно запрета ему во въезде".

Из-за инцидента МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Страна считает ситуацию с Келеменом "неприемлемой и антивенгерской".

Напомним, в субботу Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины с румынским дипломатическим паспортом, однако получил запрет въезда. По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

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