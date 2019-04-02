"Укрзализныця" хочет продлить евроколею до вокзала в Мукачево

АО "Укрзализныця" планирует построить недостающий отрезок путей европейского стандарта колеи 1435 мм протяженностью примерно 500 м, дотянув его до железнодорожного вокзала в Мукачево.

Об этом рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "УЗ" Александр Красноштан, передает "Центр транспортных стратегий".

"Уже есть проект реконструкции путевого развития, для того, чтобы вытянуть евроколею к вокзалу и организовать там очень удобный пассажирский хаб... Более того, мы видим интерес и со стороны частных европейских операторов работать с нами и ездить в Мукачево. Они видят тут мощный пассажиропоток. И мы должны это делать, потому что зарабатываем на этом", - сказал Красноштан.

Он также пояснил, почему проект по продлению путей с колеей европейского стандарта не был реализован ранее.

"Логика "УЗ" простая - мы очень осторожно и взвешенно подходим к инвестициям. Мы не хотим вкладывать инвестиции, которые потом не окупаются и никому не нужны. Таких примеров в прошлом есть масса. Для того, чтобы этого не было, мы сначала пошли по пути минимального вложения и запустили движение, чтобы посмотреть есть ли потенциал… Мы поездили в Будапешт, запускаем рейс в Кошице, и уже видим, что потенциал есть", - отметил он.

Напомним, венгерская железнодорожная компания MÁV-START запустила поезд Будапешт-Мукачево с 9 декабря прошлого года. Сейчас поезд отправляется от специально оборудованной платформы, построенной в том месте, где заканчивается евроколея. Пассажирам приходится преодолевать расстояние примерно в полкилометра, чтобы добраться до нее от здания вокзала.