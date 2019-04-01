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Суд снова арестовал часть активов группы Коломойского

Решение принято в рамках дела о возможном выводе 19 млрд гривен рефинансирования, привлеченных до национализации ПриватБанка.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой "Приват".

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выводе 19 млрд гривен рефинансирования, привлеченных "Приватбанком" у Нацбанка Украины до национализации.

В материалах суда говорится, что эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

- ООО "Скорзонера" (11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2);

- ООО "Арт-Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, Поляница);

- ООО "Тех-Трейд-Инвест" (магазин площадью 39,8 кв. м по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница);

- ООО "Гаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег");

- ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);

- ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);

- ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);

- ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г. Днепр);

- ПАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза);

- ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

Напомним, в начале февраля Печерский райсуд Киев в рамках этого же производства накладывал арест на другие активы "приватовских" структур, в т.ч. имущества части из упомянутых компаний: ООО "Скорзонера" (владелец активов на курорте "Буковель"), ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Приватофис", ООО "Перспектива Инвестмент", ООО "Гаджибей".

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс ПриватБанка во время национализации.

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