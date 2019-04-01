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После завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые авто

В марте продажи легковых автомобилей выросли на 8%.

После завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые авто
KIA Sportage
Фото: wikipedia.org

В марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 продажи новых легковых автомобилей повысились на 8%, об этом сообщает Укравтопром. В первый месяц весны украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Самой популярной маркой месяца стала Renault. В течение марта свои первые регистрационные номера получили 1022 машины этой французской марки. Таким образом, Renault улучшила свой результат годичной давности на 66 %.

На втором месте по популярности Toyota, которая потеряла от своего прошлогоднего результата 7%, продав в марте 835 машин.

Третье место досталось марке KIA – 710 регистраций, это в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Машина KIA Sportage вообще стала бестселлером месяца, ее продали 549 раз.

Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37-процентным ростом относительно прошлого года.

Замыкает пятерку лидеров Nissan – 567 авто (+28%).

Также в ТОП-10 мартовского рынка вошли: Volkswagen – 476 шт. (-43%); Hyundai – 422 шт. (+0,5%); Mazda – 268 шт. (+18%); BMW – 259 шт. (+47%); Suzuki – 240 шт. (+52%).

Напомним, 22 февраля 2019 года закончился льготный строк для растаможки евроблях с 50%-ной скидкой акциз. Правительство решило не продлевать период льгот. За три месяца на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен. 

В 2018 году импорт б/у автомобилей в Украину на 40% превысил по объемам рынок новых машин. Рынок импортных подержанных автомобилей в Украине вырос в два раза до 116,8 тысяч единиц. Маркой-лидером был Volkswagen.

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