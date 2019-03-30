Новый поезд будет на два часа быстрее нынешних.

Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" 30 марта запустила ночной экспресс №10/9 "Киев - Мариуполь", который будет выполнять рейс на два часа быстрее по сравнению с другими поездами в этом направлении.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Новый поезд сформирован из СВ, купе и плацкартных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Благодаря этом при нормативном сроке службы 28 лет вагон можно будет использовать на 14 лет больше.

В вагонах установлены система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - ролеты из огнеупорной ткани. Пассажирам предложили новую постель с гипоалергенными подушками, одеялами и матрасами.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Поезд будет курсировать через день. Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47.

Отправление из Мариуполя в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Фото: Александр Рудоманов

По данным УЗ, в 2018 году поездами из Киева в Мариуполь воспользовались 570 тысяч человек, в обратном направлении - 606 тысяч. За три месяца этого года в Мариуполь перевезли 120 тысяч пассажиров, из Мариуполя - 140 тысяч.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов Министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава правления УЗ Евгений Кравцов

Фото: Александр Рудоманов Мэр Мариуполя Вадим Бойченко