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Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь

Новый поезд будет на два часа быстрее нынешних.

Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" 30 марта запустила ночной экспресс №10/9 "Киев - Мариуполь", который будет выполнять рейс на два часа быстрее по сравнению с другими поездами в этом направлении.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Новый поезд сформирован из СВ, купе и плацкартных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Благодаря этом при нормативном сроке службы 28 лет вагон можно будет использовать на 14 лет больше.

В вагонах установлены система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - ролеты из огнеупорной ткани. Пассажирам предложили новую постель с гипоалергенными подушками, одеялами и матрасами.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Поезд будет курсировать через день. Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47.

Отправление из Мариуполя в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Фото: Александр Рудоманов

По данным УЗ, в 2018 году поездами из Киева в Мариуполь воспользовались 570 тысяч человек, в обратном направлении - 606 тысяч. За три месяца этого года в Мариуполь перевезли 120 тысяч пассажиров, из Мариуполя - 140 тысяч.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава правления УЗ Евгений Кравцов
Фото: Александр Рудоманов
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава правления УЗ Евгений Кравцов

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко
Фото: Александр Рудоманов
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Фото: Александр Рудоманов

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , Корреспондент
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