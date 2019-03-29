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​Сервис такси Lyft вышел на биржу, компанию оценили в $24,3 млрд

Компании удалось привлечь $2,34 млрд.

​Сервис такси Lyft вышел на биржу, компанию оценили в $24,3 млрд
Фото: lt.wikipedia.org

Американская компания Lyft, основной конкурент Uber на рынке США, 28 марта провела первичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже NASDAQ.

Об этом пишет Reuters.

Выход на биржу позволил Lyft привлечь $2,34 млрд, а в целом сервис оценили в $24,3 млрд, что делает ее крупнейшей компанией, вышедшей на IPO со времен размещения акций Alibaba в 2014 году. Еще год назад в ходе последнего инвестиционного раунда Lyft оценивали в $15 млрд. Акции американского такси станут доступны на бирже NASDAQ уже в пятницу под тикером LYFT.

Сервис такси Lyft был запущен в 2012 году Логаном Грином и Джоном Циммером.

В 2018 году выручка компании удвоилась по сравнению с предыдущим годом и достигла $2,16 млрд. При этом вырос и убыток - с $688 млн в 2017 году до $911 млн в 2018-м. Сейчас с сервисом сотрудничают 1,9 млн водителей, услугами Lyft в 2018 году воспользовались 30,7 млн пассажиров.

По состоянию на декабрь 2018 года компания оценивала свою долю на американском рынке в 39%.

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