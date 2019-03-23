3 года OnTaxi: интересные факты о пассажирах и водителях

23 марта онлайн-сервис OnTaxi отмечает свой третий день рождения. Этого времени оказалось достаточно, чтобы открыться в 8 городах, а в некоторых, например, в Харькове и вовсе занять лидирующие позиции. В этом городе почти все уже знают о брендированном ярко-зеленом Porsche Cayenne и про супер-тариф Эконом (от 29 грн). В столице и некоторых других городах компания конкурирует с известными украинскими и транснациональными сервисами и службами такси.

За время существования мы собрали много интересных цифр, которые показывают качество работы сервиса и подтверждают лояльность клиентов. Каждое достижение интересно по-своему

Например, среди клиентов выделились следующие лидеры:

Водители также имеют некоторые достижения, которыми можно гордиться:

Эти достижения подтверждают преданность пользователей к сервису. Кроме этого, клиенты любят OnTaxi еще и за другие преимущества:

Межгородские заказы

Возможность заказать машину, чтобы поехать в другой город.

Выбор класса авто

Список классов может изменяться в зависимости от города: Эконом, Стандарт, Эко, Комфорт, Бизнес, Универсал, Минивэн.

Кешбек 5%

После завершения поездки на специальный бонусный счет в приложении начисляется 5% от тарифа. Эти средства можно копить и оплачивать ими следующие поездки. Бонусы (кешбек) начисляются в классах Стандарт и выше.

Выбор способа оплаты

Платить за поездки можно не только наличными, но и картой или же кешбеком.

Система оценок и отзывов

Специальная система рейтинг дает возможность отсеивать неблагонадежных водителей или пассажиров, которые не умеют себя вести.

Специально сегодня, в день своего трехлетия сервис дает возможность всем поучаствовать в розыгрыше промокодов. Только в эту субботу после экрана чека поездки в приложении для клиентов будет специальный подарок. Также каждая поездка этого дня участвует в розыгрыше суперприза. Детальнее - на страничках сервиса в Facebook и Instagram.