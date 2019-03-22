В Украине с начала года подали декларации 1120 миллионеров

Количество уплаченных налогов по сравнению с прошлым годом выросло на 38%.

С начала декларационной кампании налоговые декларации подали 1120 миллионеров. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Граждане подали почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Задекларированный общий доход - 13,5 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Граждане самостоятельно определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме почти 269 млн гривен, что на 36 млн гривен больше, чем в предыдущем году.

Сумма военного сбора к уплате составляет 42,4 млрд гривен, или на 5 млн гривен больше, чем в 2018 году.

Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 1 120 граждан, которыми определен к уплате налог в сумме почти 88 млн гривен, или 33% от общей суммы налога к уплате. Военного сбора миллионеры уплатят 10 млн гривен, что составляет почти 25% от общей суммы сбора к уплате.

По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - получение других налогооблагаемых доходов и 20% - от предоставления имущества в аренду.

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше 1 млн гривен и уже подавших декларации, учитывается в Киеве - 35% от общего количества (396 человек), в Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9%. 40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет.

Самая молодая женщина-миллионер задекларировала доход от наследования имущества, ее налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс гривен.

Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн гривен, почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс. гривен. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что неизвестные под видом сотрудников агентства пытаются по телефону узнать у субъектов декларирования личные данные. НАПК просит чиновников не предоставлять никакие личные данные телефонным мошенникам.