Конкуренция существенно изменила энергетический рынок, - данные НКРЭКУ

Доля поставщиков по свободным ценам в структуре продаж электроэнергии в январе составила около 52% (объем продаж – 5,8 млрд кВт-ч), доля поставщиков универсальной услуги – 46% (5,2 млрд кВт-ч). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает энергетический портал "Энергореформа".

Таким образом, структура закупки э/э в оптовом рынке после открытия розничного сегмента существенно изменилась: до 2019 года доля "независимых" поставщиков (компаний, поставляющих э/э по нерегулируемому тарифу) составляла около 10%.

Доля поставщика "последней надежды", которым на 2 года определено госпредприятие "Укринтерэнерго", в январе составила 2,8% (320 млн кВт-ч).

Уровень расчетов поставщиков по свободным ценам – 99,8%, ПУУ – 31,2%, ПОН – 26,7%.

В структуре поставок ПУУ в январе население составляло 67%.

По информации первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александра Домбровского, в январе 2019 года на розничном рынке электроэнергии появилось 302 поставщика электроэнергии.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.