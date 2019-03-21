Лауреаты общенациональной программы "Человек года-2018" в номинации "Лидер логистической отрасли года"

ООО «Деливери»

Генеральный директор – Елена Лакатош

Елена Лакатош

Существующие в настоящее время корпоративные награды: Лидер в интеграции облачных технологий Microsoft в логистике 2015; За инновационный подход в управлении логистикой и транспортом 2015; Лучший тандем IT и бизнеса 2014; Национальный сертификат «Деловая гордость Украины 2013»; Награда «Деловая гордость Украины»; Национальный сертификат «Лидер отрасли 2012»; Награда «Лидер отрасли 2012»; «Звезда качества 2011»; «Звезда бизнеса Украины 2011 Лига лучших»; Лучший производитель услуг функционирования транспортной инфраструктуры 2011; Национальный сертификат «Лидер отрасли 2010»; Орден «Безупречная деловая репутация»; Лауреат рейтинга «Лучшие предприятия Украины»; Награда «Лидер отрасли 2010».

Три главные события 2018 по Вашей версии?: Модификация операционных процессов на транзитных складах компании, улучшило показатель сохранности грузов. Лояльность клиентов к «Деливери» в 2018 году выросла до 56%. Увеличение доходности компании на 28% до 2017 года.

В качестве бонуса - 4. Возглавляя Комитет по транспорту и логистике при Союзе украинских предпринимателей (СУП), компания «Деливери» стала автором идеи и главным разработчиком пакета нормативных документов по внедрению Электронной формы товарно-транспортной накладной.

Слоган Вашего предприятия? «Решение. Развитие. Результат ».

Через данный слоган мы заявляем о том, что компания может дать клиенту гораздо больше, чем просто логистику: целый комплекс решений, способна развить бизнес наших клиентов, привести к желаемому результату и новым возможностям.

Кто или что является талисманом для Вашей компании? Долгое время мы существовали без талисмана, но 2 года назад, на 15-летие компании он, наконец, появился у нас. И не какой-нибудь, а за пределами нашей галактики. Звезда «Деливери» теперь дарит сияние вместе с триллионами других звезд на небе, но среди них всех - для нас лично - сияет ярче!

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Безапелляционное требовательность к себе - с одной стороны, справедливость в решениях - по отношению к другим. Такой баланс помогает управлять разумно и вести за собой людей: они вдохновляются примером, а не авторитарным управлением.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры логистической отрасли? В чем ваша уникальность? Уникальность нашей компании - в крепких традициях, граничащих с исключительной гибкостью и готовностью к экспериментам. 17 декабря 2001 «Деливери» сделала первый коммерческий рейс между Донецком и Киевом: так мы объединили не только географические точки на карте, но и сделали ближе людей, разделенных расстояниями. За 17 лет логистика стала привычной частью жизни украинцев, а компания «Деливери» превратилась в двигатель формирования рынка и законодателя трендов.

Все эти годы мы неустанно работали над собственным сервисным и цифровым развитием, готовы предложить нашим клиентам комплекс новых продуктов и услуг, которые актуальны времени. Так вокруг компании «Деливери» стали формироваться дочерние компании, объединенные брендом «Delivery». Практически одновременно с «Деливери» была основана компания «DelTruck», предоставляющая услуги индивидуальных перевозок полными фурами. В 2013 году было совершена первая международная перевозка, которая заложила основу формирования международной компании «Delivery-International». Двумя годами позже в группу компаний «Delivery» вошла страховая компания «Кворум», которая сделала акцент на обеспечении страховым покрытием деятельности логистических компаний при перевозках грузов и багажа.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается положительный оп ыт других стран?

Мы строим свою деятельность на понимании того, что все наши усилия должны соответствовать интересам нашего главного работодателя - клиента. Мы создаем основу для доверительного сотрудничества с ним, чтобы открыто информировать о важных вопросах развития компании, а также получать обратную связь для совершенствования собственных бизнес-процессов.

В этом контексте передовые технологии играют важную, даже решающую роль. Мы, конечно же, смотрим на успешный международный опыт, однако корректируем каждое решение под украинский рынок и под украинского потребителя, пропускаем через призму нашей компании и нашей целевой аудитории.

К примеру, так называемый NPS (индекс потребительской лояльности) измеряется в всему миру всеми передовыми корпорациями. Десятки, не сотни компаний в каждой стране предлагают свои профессиональные услуги по опросу клиентов для измерения NPS.

Понимая высокий риск субъективного оценивания ответов клиентов сторонними компаниями и отсрочка анализа полученных результатов, мы запустили собственный внутренний сервис по оценке удовлетворенности качеством услуг компании. В основе измерения NPS - оценки клиентов по каждому отдельному представительству, которые доступны онлайн всем сотрудникам компании. Фактически, мы стерли абсолютно все барьеры между клиентом, рабочими офиса или складов, а также ТОП-менеджментом, для того, чтобы услышать и понять каждого, а также быстро принять необходимые управленческие решения. Для каждого из нас честные комментарии и оценки клиентов - это сильная мотивация становиться лучше! Они полезны еще и потому, что заставляют каждого из нас «вылезти» из своей скорлупы, посмотреть на привычные вещи под новым углом, дать новый виток жизни компании.

Кроме этого, в компании, конечно же, реализованы такие технологические сервисы, без которых сегодня не может существовать ни один уважающий себя бизнес: мобильное приложение, личный кабинет клиента на сайте, корпоративная социальная сеть, облачные решения для комфортной удаленной работы сотрудников, личный кабинет перевозчика, электронный документооборот, программа лояльности для клиентов, открытые для клиента KPI работы компании на сайте «Деливери», СRM система.

Какова география перевозок компании? Какими активами владеет компания? Сейчас «Деливери» это: более 1500 рейсов в месяц, 316 представительств по Украине, 27 сортировочно-распределительных центров, 15 региональных офисов по обслуживанию клиентов, деливери-HUB. Центральный офис по обслуживанию клиентов.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Личный кодекс чести совпадает с профессиональным: оставаться человеком при любых обстоятельствах, честно конкурировать, помогать тем, кто в этом нуждается - поддержкой, советом, примером, держать слово, говорить правду - какой бы время сложной она ни была.

Как большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Исключительно командным духом. А он базируется на взаимном уважении, честности и соблюдении своего слова.

Быть сегодня успешным - это бросать вызов самому себе. Ежедневно становиться лучше версии себя вчерашнего. Ни на мгновение не останавливаться: ни перед препятствиями, ни перед возможностями, потому что, одно подразумевает другое.

Ваш любимый афоризм? Лучше быть, чем казаться.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом для сотрудников Вашей компании? Возможно, ответ покажется странным, но для меня это Имхотеп - древнеегипетский архитектор, врач, астроном, писатель, советник фараона. Имхотеп спроектировал первую ступенчатую пирамиду близ Мемфиса - усыпальницы фараона Джосера, а также комплекс архитектурных сооружений, окружающей пирамиду, является изобретателем колонны в архитектуре. Таким образом, Имхотеп выступил как основоположник архитектурной традиции всего Древнего царства.

В чем же аналогия Имхотепа с трудом в «Деливери»? - Сложные формы, тяжелые грузы, требовательна логистика - все это требует простого решения, которому предшествует глубокий анализ и задействования большой кучи ресурсов. В итоге, как и с построенной пирамидой - клиент видит только конечный результат, не осознавая до конца, какая колоссальная работа была проделана.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах - это однозначно. Но в удовольствии их зарабатывать и тратить. Зарабатывать преданной любимой работой. Тратить - на подарки родным и близким. С такого круговорота вещей и состоит полноценную жизнь. Не только для мужчины, но и для успешной женщины.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Не совсем чудо света, но часть современного искусства. Гениальная японская художница Яёй Кусама создает исключительные, фантастические, причудливые инсталляции, не похожие ни на что, созданное еще человеком. Одна из них носит название «Бесконечность». Ощущение цветов, линий и форм - все здесь говорит о вызове вечности. О бессмертии. О глубине жизни.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Конечно, «Деливери».

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украине. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Конечно, фигура Президента Америки требует соответствующего высокого уровня приглашение. Именно поэтому на ароматный кофе я бы пригласила господина Президента в Центр обслуживания клиентов «Деливери» - первого в Украине логистического HUB, открытого еще в 2015 году. Это свободная площадка для профессионального общения специалистов логистической и касательных отраслей, где проводятся конференции, бизнес-завтраки, мастер-классы. Клиенты сталкиваются с Топ-менеджерами крупных компаний, ученики - с будущими менторами. С расписанием мероприятий Центра обслуживания клиентов всегда можно ознакомиться на сайте delivery-auto.com.ua, посетить Логистический HUB можно по адресу: г.Киев, ул. Большая Васильковская 15/2. Рады приветствовать каждого!

Что же касается страны в целом, то Президента Америки я бы однозначно пригласила на Западную Украину, ведь эту землю можно смело назвать колыбелью национальной культуры - здесь сохранились старинные традиции, народные обряды и эклектичные обычаи, удивительная региональная кухня. Впрочем, это далеко не весь список «козырей» западной родины Тараса Шевченко: хватает здесь и старинных крепостей и исторических архитектурных сооружений, и творений природы. Но самое большое сокровище этой земли - это ее люди. Искренние, улыбающиеся, приветливые и всегда гостеприимные.

Что является гордостью вашей компании? Самый главный капитал компании - это наши люди, обладающие высоким профессионализмом и ответственностью, качественно исполняют свои обязанности. Опыт и знания каждого создают перспективный вектор развития «Деливери». Нас объединяют одни цели, к которым мы стремимся, уважая и поддерживая друг друга.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя мечта как профессионала - первенство «Деливери» на рынке перевозок: и по количественным показателям, и по сервису. Моя мечта как человека - конечно, это мир на украинской земле, воспроизведение территориальной целостности. А моя мечта как женщины - слишком личное, чтобы ее озвучивать (улыбается) .

«Ходльмаер Логистикс Украина» входит в группу компаний «Ходльмаер Интернешинл», объединяющей 12 компаний в 14 странах Европы

Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова

Татьяна Стрельцова

Существующие на данное время корпоративные награды?: За более чем 60-летнюю историю, огромное количество наград и премий получила компания в различных сферах. Компания неоднократно была победителем в различных номинациях Австрийской Тороговой Палаты (2012, 2014). Признана лучшим перевозчиком таких брендов как FIAT Group (2007), RENAULT - NISSAN (2012), CNH ( 2012), SKODA (2018). Украинское подразделение Компании успешно работает более 10 лет, и за последние годы, является многократным победителем «Национального бизнес-рейтинга», войдя в Топ-100 (золото) по г. Киеву и Топ-100 (серебро) по Украине.

Самые значительные события Вашей компании в 201 8 году. За текущий год компания работала над созданием новых проектов и концепций в сфере логистики готовых автомобилей: 1.Новая мультимодальная транспортная концепция Средней / Восточной Европы; 2. Презентация с пециальн ого проект а на Всемирн ом экономическ ом форум е; 3. Электромобильность - логистическая концепция для Европы.

Слоган Вашего предприятия (ТМ): People in Logistics - Люди в логистике.

Кто или что является талисманом Вашей компании? Тамисман – прерогатива для тех, кто полагается на знаки и имеет предубеждения. Мы заряжены на удачу, не хуже любого талисмана! Наш путь тернистый и мы добиваемся успеха своими руками, не надеясь на миленьких зверьков или агрессивных хищников.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели?: Доверие – это огромный кредит, который получает каждый из сотрудников и партнеров компании. Оправдать его значит внести весомый вклад в будущие крепкие отношения, который строятся на взаимном уважении сторон. Принцип доверия помогает сотрудникам компании раскрывать свой потенциал, выполнять не только стандартные каждодневные задания, но и участвовать в развитии нашей корпорации, реализовывая новые интересные проекты, повышая свой профессионализм.

Честность – один из основных принципов, так как является неизменным спутником стабильных бизнес отношений.

Как вы считаете, что позволило ваше й компании выйти в лидеры логистической отрасли ? В чем ваша уникальность? Более чем 60-ти летний опыт компании в сфере логистики готовых автомобилей, позволил нам перенести этот опыт в Украину, и предоставить нашим клиентам уровень европейского сервиса, несмотря на, порой, трудности и нестабильность в экономической сфере нашей страны. Используя опыт, и, опираясь на принципы, прежде всего общечеловеческие и партнерские, мы с уверенностью можем сказать, что благодаря желанию развиваться и работать, мы добились успехов и уважения на рынке.

Также выделят нашу компанию среди других высокий уровень экологической, социальной ответственности. Благодаря использованию с более низкой эмиссией машин (около 70% парка – выше категории 5 EURO ), сократились выбросы СО2 на 65 тыс. тонн. Также мы производим возобновляемую энергию благодаря гидроэлектростанции в Швертберге (Автрия), а также солнечным коллекторным гелиосистемам в Тонгерене (Бельгия), Енеке (Чехия). « GO - GREEN » – корпоративная философия присутствует в каждодневной обыденности нашей компании.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран? Никого уже не удивишь современным оснащением грузовика или IT - решением для офиса. Хочу остановиться на уникальной программе, которая у нас разработана и дает крепкие поросли. Это наша внутренняя программа мотивации сотрудников компании без исключения и зовется она “ MOVE ” - Непрерывный процесс улучшения.

Даная программа имеет в своей основе ряд принципов японская философии управления персоналом.

Цель, которую ставит перед собой управляющий - повысить эффективность работы предприятия в основном за счет повышения производительности труда работников. Каждый из сотрудников компании может подать участвовать в улучшении рабочего процесса, в котором непосредственно задействован путем подачи «рационализаторского предложения», будь то водитель, приемщик или клерк любого уровня.

Для внесения предложения сотруднику достаточно на ресурсе компании сделать краткое описание своего предложения. До 65% предложений после изучения компетентными специалистами внедряются в производственные процессы, а люди получают вознаграждения от руководства. Эффективность от внедрения такого рода предложений поражает результативностью.

Другой немаловажной особенностью японского менеджмента является концепция непрерывного обучения. Менеджмент нашей компании уверен, что непрерывное обучение приводит к постоянному совершенствованию мастерства. Каждый человек путем непрерывного обучения может улучшить выполнение своей работы. Это приводит к саморазвитию, а достигнутые результаты приносят моральное удовлетворение.

В компании говорят на 25 языках, вместе работают, делятся опытом, обогащая ресурс компании своим опытом, знаниями, вкладывая в нее душу.

Какова география перевозок компании? Какими активами владеет компания? Благодаря широкой сети нашей компании, мы покрываем перевозки по всей Европе, производим доставку в Азию и на Ближний Восток. В списке наших услуг транспортировки наземным (авто и ж/д) транспортом, и морскими перевозками (паромами и судами). В компании работает 1 800 сотрудников. Помимо транспорта (780 автовозов и 20 специализированных ж/д составов), наша компания владеет существенными складскими ресурсами в размере 1.700.000 м2 , что обеспечивает единовременное хранение 50 тыс. автомобилей, транспортирует до конечного потребителя около 2 млн. автомобилей в год и осуществляет приемку 1 млн. автомобилей на автозаводах Европы как релизинг-агент ( Mercedes , Jaguar , AUDI , Ford , BMW ).

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Лично мне трудно себе представить успешного человека, пренебрегающего общечеловеческими принципами. Кодекс чести является роскошью и следуют ему на основе самоопределения, при условии, что человек согласен с ним. Он не может быть навязан просто потому, что это — образ жизни. Я считаю, что только личность самоопределившаяся может путем самооценки определить данный статус как постоянный, и отнести себя к числу людей «кодекса чести».

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Заставить – невозможно. У каждого человека своя картина жизненных ценностей. Наша задача – найти в каждой индивидуальной картине место для нашей компании. Для кого-то большой ценностью будет уважительное отношение коллег и наставников, для кого-то – возможность реализовать свои идеи, для кого-то – увидеть, как работают филиалы в других странах, а для кого-то – стабильный доход.

И вот тут люди, реализующие желания из своего личного списка, становятся слаженной командой.

Быть сегодня успешным – это «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл» - так считал Эйнштейн. И, наверное, успех – это и есть осмысленная жизнь.

Ваш любимый афоризм? «Я убедился, что следует больше доверять тем, кто учит, а не тем, кто приказывает» Августин «Блаженный» (Аврелий)

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании? Хочу отметить одного из наших современников. Илон Маск. Почему? Инновационный, бесстрашный, самобытный, с нестандартным мышлением. Именно эти качества выделяют его среди других деятелей сегодняшнего дня. Актуально, да и TESLA хороша!

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье – это одномоментное состояние души, характеризующееся полным удовлетворением жизненного момента. Что касается денег, то уж очень хотелось бы перманентного состояния удовлетворения не только души, но и тела.

Какое чудо св е т а Вы хот е ли б ы перенести в сво й р о дно й город ? Чт о б ы оно символ и з иро вало? Пусть чудеса света остаются на своих местах. А по поводу символов… Думаю, символ Надежности и Личной Ответственности пришелся бы очень кстати.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Пока не задумывалась, больше занята делами на планете Земля

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?

Львов, Киев, Харьков, Одесса - четыре точки на карте Украины; запад, центр, восток и юг. Четыре абсолютно разных города, географически, ментально и архитектурно. Все очень интересные и колоритные.

По дороге из Киева в Харьков обязательно завезла бы президента в родную Полтаву на вареники

Что является гордостью вашей компании? Обычные люди ! Человек - самая большая ценность.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Ну вот эта, про вареники в Полтаве для американского президента.