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Кабмин уволил отказавшегося работать члена набсовета "Нафтогаза"

Канадец Хейсом больше года игнорировал заседания набсовета.

Кабмин уволил отказавшегося работать члена набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министр досрочно прекратил полномочия члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Хейсома, отказавшегося подписать контракт.

Решение было принято на заседании в среду.

Хейсом был избран членом набсовета в соответствии с распоряжением Кабмина от 13 декабря 2017 года.

В июле 2018 года председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд попросила Кабмин принять решение о прекращении полномочий Хейсома. Причина просьбы в том, что канадец отказывается принимать назначение членом набсовета и не намерен заключать договор о предоставлении услуг члена набсовета.

Напомним, 13 декабря 2017 года Кабмин утвердил состав набсовета НАК "Нафтогаз Украины", в который вошли Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Стивен Хейсом (Канада), Амос Хохштайн (США), а также Александр Гриценко (глава правления Укрэксимбанка) и Сергей Попик (советник Гройсмана).

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Источник: "Українські новини"
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