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В "Укртрансгазе" поменяли врио президента

Предыдущий руководитель ушел в "Нафтогаз Украины".

В "Укртрансгазе" поменяли врио президента
Фото: utg.ua

Временно исполняющим обязанности президента "Укртрансгаза" с 19 марта стал Сергей Алексеенко.

Об этом говорится на сайте компании.

Алексеенко сменит Андрея Хоменко, который ушел в "Нафтогаз Украины" на должность главы дивизиона технического обеспечения.

Новый врио президента с марта 2017 года входит в состав правления "Укртрансгаза". Зона его ответственности включала в себя инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Состав правления "Укртрансгаз" сейчас состоит из четырех топ-менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяны Федоровой и Хюнчана Кана.

Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальности «Международные отношения» и «Международная информация».

До назначения членом правления "Укртрансгаза" Алексеенко работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Он также входит в состав набсовета Приватбанка.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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