Государство должно привлекать украинских фармпроизводителей к медреформе, – Шимкив

Государству стоит активнее привлекать фармацевтических производителей Украины к процессу реформирования системы здравоохранения, но для этого следует изменить ряд правил игры на отечественном фармрынке.Такое мнение выразил председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив в ходе выступления на Ukrainian Pharmaceutical Congress 2019 в Киеве, пишет censor.net.ua. «Когда мы говорим о медицинской реформе, хотелось бы услышать, как украинская фарма может присоединиться к процессу реформирования. Мы же можем помогать!» - сказал он.

«Сегодня, если мы посмотрим на большинство онкологических препаратов, мы закупаем их за границей у международной фармы. А почему бы не поднять вопрос о стратегическом проекте? Предложить украинской и международной фарме построить производство в Украине», - привел пример Шимкив.

Также по его мнению, государство должно также решить проблему «вечнозеленых патентов», когда владельцы патентов на лекарственные препараты искусственно затягивают сроки их окончания, не давая возможность украинской фарме производить генерики – авторизированные копии этих препаратов. «Владельцы патентов играют в игру, когда с целью сохранения своего монопольного положения на рынке Украины они не дают другим производителям начать разработку аналогичного препарата», - объяснил Шимкив, подчеркнув, что украинские генерики помогают существенно снизить расходы пациентов на лечение.

В частности, он выступает за снятие запрета на разработку генериков до конца действия патента на оригинальный препарат. Дмитрий Шимкив также выступил за введение ограничения для регистрации лекарств в одном сегменте.

«В настоящее время в одном сегменте производитель может быть представлен сразу несколькими лекарственными средствами. Государство никак не регулирует эту ситуацию, а операторам рынка трудно работать в таких условиях», - объяснил Шимкив.

По его словам, в Евросоюзе сегмент делится между различными производителями.

«Заключается соглашение с несколькими компаниями об их обязательствах по производству определенного вида продукции. Таким образом государство обеспечивает регулирование и контролирует цены», - рассказал он.

Дмитрий Шимкив занял свой пост на «Дарнице» в сентябре минувшего года. С 2014 по 2018 год он работал заместителем председателя Администрации Президента Украины, до этого возглавлял украинское представительство компании Microsoft.