"Угольная отрасль не выдержит предложенного повышения тарифов на грузоперевозки от Укрзализныци", - нардеп Сажко

Предложенная Мининфраструктуры автоматическая индексация тарифов на грузовые перевозки АО «Укрзализныця» негативно отразится на работе угольных предприятий, у которых вырастут расходы на доставку угля. Об этом на рабочем совещании Государственной регуляторной службы 15 марта заявил народный депутат Сергей Сажко.
«То, что предлагается, - индексация тарифов – это повышение тарифов на грузоперевозки, в результате чего будет рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018-го года (14,2%) и ежеквартальный рост 2,5%. Угольная отрасль, что и так находится на грани выживания, не выдержит дополнительного роста расходов из-за повышения тарифов Укрзализныци. Итогом ведь станет рост стоимости перевозки угля на 20 грн./тонна», - отметил Сергей Сажко.
По его словам, в результате автоматической индексации затраты на доставку топлива на ТЭС вырастут на 1,2 млрд. грн до конца года.
Напомним, во время совещания Госрегуляторной службы по поводу предложенной инициативы Укрзализницы по повышению тарифов 15 марта было принято решение создать рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзалізниця".
Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации ", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019году. Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.