"Угольная отрасль не выдержит предложенного повышения тарифов на грузоперевозки от Укрзализныци", - нардеп Сажко

Затраты на доставку топлива на ТЭС вырастут на 1,2 млрд. грн до конца года, говорит нардеп.

Предложенная Мининфраструктуры автоматическая индексация тарифов на грузовые перевозки АО «Укрзализныця» негативно отразится на работе угольных предприятий, у которых вырастут расходы на доставку угля. Об этом на рабочем совещании Государственной регуляторной службы 15 марта заявил народный депутат Сергей Сажко.

«То, что предлагается, - индексация тарифов – это повышение тарифов на грузоперевозки, в результате чего будет рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018-го года (14,2%) и ежеквартальный рост 2,5%. Угольная отрасль, что и так находится на грани выживания, не выдержит дополнительного роста расходов из-за повышения тарифов Укрзализныци. Итогом ведь станет рост стоимости перевозки угля на 20 грн./тонна», - отметил Сергей Сажко.

По его словам, в результате автоматической индексации затраты на доставку топлива на ТЭС вырастут на 1,2 млрд. грн до конца года.

Напомним, во время совещания Госрегуляторной службы по поводу предложенной инициативы Укрзализницы по повышению тарифов 15 марта было принято решение создать рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзалізниця".