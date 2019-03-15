Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Гослесагентство хочет статус министерства

"Пора поднять вопрос субъектности".

Гослесагентство хочет статус министерства
Фото: dklg.kmu.gov.ua

Государственное агентство лесных ресурсов считает необходимым создать Министерство лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.

Такое предложение сделал замглавы агентства Владимир Бондарь на съезде лесников Украины.

"Пора поднять вопрос субъектности. Имея отдельное министерство, мы сможем вывести лесную отрасль на высокий уровень", - цитирует чиновника пресс-служба агентства.

По его словам, Гослесагентство не имеет права законодательной инициативы, чтобы ускорить решение ряда вопросов, в частности, разделения функций хозяйствования и контроля, борьбы с незаконными рубками, усыханием лесов, создания рынка древесины.

По мнению замглавы ведомства, создание министерства позволит разработать национальную лесную политику, провести инвентаризацию лесов и надлежащим образом профинансировать все работы в лесном хозяйстве.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада ввела запрет (мораторий) на экспорт необработанного леса. Закон запрещает на протяжении 10 лет экспортировать за рубеж лесоматериалы в виде необработанной древесины, т.н. лес-кругляк и пр.

В 2018 году парламент криминализировал контрабанду леса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также