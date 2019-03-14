​Гройсман: Коболев может остаться во главе "Нафтогаза"

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что Андрей Коболев может остаться во главе "Нафтогаза Украины".

"Наблюдательный совет внес предложения подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это, наверное, одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений", - сказал Гройсман в эфире "Прямого".

Агентство "Украинские новости" накануне сообщило, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 11 марта принял решение внести в Кабинет министров представление о продлении срока полномочий Коболева на должности главы правления "Нафтогаза" минимум на один год, до 22 марта 2020 года.

Уровень вознаграждения Коболева в таком случае составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий. Однако будет предусмотрена выплата премии по результатам работы за год в конце срока действия контракта в размере, который будет утвержден правительством в финансовом плане "Нафтогаза".

В обосновании решения отмечается, что "наблюдательному совету крайне важно обеспечить непрерывность работы руководящего состава компании, особенно в течение следующих 12 месяцев".

Гройсман сказал, что условием подписания контракта будет анбандлинг с 1 января 2020 года и увеличение добычи газа.

"У них по утвержденной стратегии до 2020 года предусмотрено почти 18 млрд кубов, а добыча пока почти 15. Три миллиарда, пожалуйста, добыть и отдать украинским гражданам", - сказал он.

Нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекает 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц.

Однако Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и 6 марта премьер анонсировал открытый конкурс на эту должность.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

В 2018 году Андрей Коболев получил $7,9 млн (и перевел их маме в Америку), а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" в количестве 41 человека утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США.

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).