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Набсовет "Нафтогаза" хочет продлить контракт с Коболевым на три года с окладом 2 млн гривен

В компании не считают заоблачной зарплату главы правления.

Набсовет "Нафтогаза" хочет продлить контракт с Коболевым на три года с окладом 2 млн гривен
Фото: Макс Левин

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" хочет продлить контракт с председателем правления Андреем Коболевым на три года.

Об этом говорится в письме набсовета в адрес Кабинета министров, которое обнародовало издание "Экономическая правда".

"Наблюдательный совет пришел к выводу, что в лучших интересах компании будет обеспечить должные меры для продления работы руководства, то есть продлить срок полномочий действующего главы правления на три года, начиная с 1 января 2019 года", - говорится в письме.

По данным издания, месячный оклад Коболева в случае продления контракта составит 2,08 млн гривен.

16 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат. Действующий договор будет прекращен с 22 марта 2019 года.

В своем письме набсовет указывает, что решение о продлении срока полномочий Коболева основано на уровне фиксированного финансового вознаграждения, который предусмотрен постановлением Кабинета министров №859 от 19 мая 1999 года.

"До того как текущий уровень фиксированного финансового вознаграждения был согласован, Комитет по назначениям и вознаграждению с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень отвечает рынку", - говорится в письме.

Напомним, в глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

В 2018 году Андрей Коболев получил $7,9 млнперевел их маме в Америку), а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" в количестве 41 человека утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США.

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

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