ЕБА просит Мининфраструктуры не допустить повышения тарифов "Укрзализныци"

Эксперты Комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации проанализировали проекты индексации тарифов на перевозку АО "Укрзализныця" и выступили против них. Бизнес-сообщество категорически не поддерживает предложенный механизм индексации тарифов на грузовые перевозки.

Об этом говорится в письме Ассоциации, направленной министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе правления "УЗ" Евгению Кравцову и главе Госрегуляторной службы Ксении Ляпиной.

В письме отмечается, что с ноября 2017 по декабрь 2018 железнодорожные расходы всех грузоотправителей выросли на 12 млрд гривен. Теперь же появился приказ Мининфраструктуры "О проведении ежегодной автоматической индексации тарифов" и проект постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление КМУ от 16.12.2009 №1392", которые предусматривают увеличение тарифа на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную индексацию в 2019 году на уровне прогнозного ИПЦ (2,5% в квартал).

В Ассоциации убеждены, что такие методы увеличат расходы грузоотправителей на 11,7 млрд гривен в год.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении тарифа и позволяет субъекту, который имеет признаки монопольного положения на рынке перевозок, увеличивать без ограничения расходы грузоотправителей, как устанавливая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг за пользование вагонами АО «Укрзализныця». Если автоматическая индексация будет установлена, это может в перспективе привести к злоупотреблению монопольным положением со стороны перевозчика", - отмечают эксперты ЕБА.

По мнению компаний-членов Комитета Ассоциации, ИПЦ, как индикатор изменения цен на услуги УЗ, не отражает объективную структуру расходов предприятия, 50% которой является фонд оплаты труда, не зависит от ИПЦ и на который влияет индекс потребительских цен, что в 2018 году был гораздо ниже (9,8%).

В письме подчеркивается, что применение автоматической индексации тарифов в результате приведет лишь к снижению объема перевозок железнодорожным транспортом, то есть, к потере доходов предприятия "Укрзализныци".

Эксперты уточняют, что также не может быть основанием для увеличения тарифа "УЗ" на грузоперевозки инвестиционная составляющая, которую в проекте постановления предлагается включить в процент роста тарифа.

"В 2018 году АО «Укрзализныця» освоила лишь 63% запланированных инвестиций - 16,4 млрд гривен против запланированных 26,9 млрд. Это дает обоснованные основания полагать, что план инвестиций 24,5 млрд на 2019 выполнен не будет. При этом в проекте приказа корректировки тарифа в связи с невыполнением плана по освоению инвестиций не предусмотрена", - отмечают в письме.