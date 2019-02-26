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Свет беспросветный

Минфин громогласно заявил, что в стране сейчас достигнута минимальная доля теневой экономики за очень долгое время — ниже 1/3.

Не верю.

Верит ли сам Минфин, вопрос другой. Лучше, если там просто врут, что для такого органа традиция, чем если настолько не профи, что и вправду так считают.

Это ж на какой Луне нужно жить, чтоб такому верить? Что, более 2/3 — на свету???

Где они?

А откуда тогда сплошные нерегистрации налоговых накладных и РЕЗКО возобновившиеся задержки с возмещением НДС? Если 2/3 святы, зачем же этих святых душат и на каком основании? Налоговой всюду мерещатся нарушения и «скрутки», из-за чего страдают практически все подряд, а Минфин, в структуру которого она, налоговая, входит, рассказывает о 2/3 на свету!

Всегда было значительно меньше 1/2, а накануне выборов вдруг такой сдвиг и прогресс!

Но почему в таком случае не растёт уровень жизни? Куда девается достигнутый (видимо, благодаря внешнему управлению?) свет?

В тёмную бездну?

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист, народный депутат Украины
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