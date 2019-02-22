Почему исчезают санатории: на примере Одессы

Существенная разница между показателями 2010 и 2014 годов очевидна – после аннексии Крыма, Украина потеряла большое количество лечебно-оздоровительных учреждений. Но, дело в том, что тенденция сокращения здравниц продолжилась и после печально известных событий.

Статистика по количеству санаториев в Украине ужасает: в 2010 году их было около 500, в 2014 году лишь 187, в 2015 году и того меньше – 184, в 2016 году – 172, а в 2017 – осталось всего 169.

Фото: Курортинфо Санаторий им.Семашко, Кисловодск

На примере Одессы попытаемся разобраться, что же происходит с санаториями, кто ими распоряжается и насколько эффективно, почему они исчезают и, что может появиться на их месте.

Возьмем, к примеру, бывший санаторий «Красные зори». Буквально несколько лет назад он был действующей здравницей. Со своими проблемами и заброшенными территориями, но, тем не менее, функционирующей здравницей. Но, руководство санатория, очевидно, сознательно довело его до такого состояния, что корпуса были разграблены – охрана снята, созданы искусственные задолженности, уволены сотрудники. К тому же, корпуса санатория поджигали неизвестные лица.

В конечном итоге, одесский горсовет дал разрешение на разработку проекта отвода участка. Есть информация, что тут будет построен жилой комплекс из четырех 24-этажных домов. Единственное, что притормаживает процесс строительства – судебные споры между Укрпрофздравницей и застройщиком, которые вошли в активную фазу после волны негодования со стороны общественности.

Следующий пример – бывший санаторий «Магнолия». Формально на сайте учреждения утверждается, что он закрыт на реконструкцию и даже обещают «возможное возобновление работы» в 2021-2022 годах. На самом же деле, реальная ситуация не имеет ничего общего с декларируемыми обещаниями. На территории снесли все здания и уничтожили парк. Уже начали строить высотный жилищный комплекс из четырех зданий по 20 этажей.

И это вопреки тому, что в генплане города тут должны быть малоэтажные строения. Более того, никто не менял целевое назначение этой территории. Согласно законодательству, на землях, предназначенных для оздоровления, запрещается деятельность, которая противоречит их целевому назначению. Одним словом, нарушение на нарушении.

Другой пример – бывший санаторий «Молдова». Построен в середине 1950-х годов для партийной номенклатуры Молдавской ССР. В 1990-х учреждение пришло в упадок, а с 2011 года и вовсе перестало функционировать в качестве санатория.

В прошлом году территорию санатория отвели фирме с кипрскими корнями, якобы для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий санатория. Хотя, с просьбой снять вопрос с рассмотрения сессии в Одесский горсовет обращался даже консул республики Молдова. Ведь на территории бывшего санатория находится консульство Молдовы в Одессе. Но, в мэрии проигнорировали это. На месте санатория планируется построить четыре высотных дома, а также офисно-торговый комплекс.

Еще один пример – бывший санаторий имени Чкалова. Его построили в 20-е годы прошлого века на территории дачи Маразли. Тут оказывали одни из лучших оздоровительных услуг во всем СССР. В 90-е годы санаторий пришел в упадок. Но при этом продолжал функционировать.

В 2018 году горсовет дал разрешение на разработку проекта землеотвода. И, несмотря на то, что Консультативный совет по вопросам культурного наследия Одесской области взял на учет сооружения санатория в качестве объектов культурного наследия, в этом году сюда уже заезжала строительная техника и начала сносить здания. Территорию бывшего санатория планируют застроить «курортным комплексом». Также тут появятся отель и ресторан с паркингом.

Не лучше выглядит ситуация и вокруг санатория «Якорь». Он был открыт в 60-х годах прошлого века, для людей с заболеваниями нервной системы. Даже космонавты проходили тут послеполетную реабилитацию. Принадлежал Укрпрофздравнице, но был ликвидирован. Сейчас одна часть территории принадлежит детской больнице. Другая – вовсе заброшена. Недавно тут спилили большинство деревьев. По разным данным территория готовится под возведение отеля или 7-этажного жилого дома.

Наконец, бывший санаторий имени Чувырина. Когда-то тут лечили детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2000 году Укрпрофздравница продала здания частной фирме. А городской совет оформил земли на несколько физ.лиц. Один корпус стал коттеджем, другой – снесли. Также тут начали строить трехэтажную гостиницу, но так и не ввели ее в эксплуатацию.

Кроме того, несколько лет назад на территории бывшей здравницы начали рыть котлован – собираются возвести высотку. Хотя, по утвержденному детальному плану этой территории, не должно быть высотных строений – лишь частные дома.

На фоне вышеприведенных примеров с исчезновениями здравниц, не самый худший вариант, когда изменяется профиль деятельности санаториев. Речь идет о бывшем санатории «Лермонтовский». В данный момент он реорганизовывается в подразделение Министерства обороны – Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения. Территорию обещают не застраивать, а сотрудников переведут на работу в новую структуру.

Безусловно, инфраструктура лечебно-оздоровительных учреждений устарела – нужны финансовые вливания для ее обновления. Но, вместо поиска инвестиций и решения системной проблемы, Укрпрофздравница, которая управляет всеми санаториями, передает их в частные руки застройщикам.

Увы, примеров, когда инвестор вкладывал деньги в здравницу и она продолжала функционировать, современная Украина не знает. Этот факт красноречиво говорит о полнейшей неэффективности работы Укрпрофздравницы, а возможно и умышленно деструктивной деятельности.

Ведь, вместе с санаториями исчезает и уникальная курортная зона города. Хаотичная застройка портит архитектурный облик, стимулирует автомобильные пробки и загазованность, непропорционально увеличивает нагрузку на коммунальную инфраструктуру, уменьшает количество отдыхающих и так далее.

В цивилизованных странах здоровье граждан и туристическая привлекательность – это факторы, которыми руководствуются городские и государственные власти при принятии решений. У нас, к сожалению, они мыслят в стиле «дикого капитализма» – категориями молниеносной прибыли и коррупции, полностью игнорируя негативные последствия для города, а порой и нормы законодательства.

Остается единственная надежда – на гражданское общество Одессы. Часто активные и небезразличные горожане выходят на мирную борьбу с незаконными застройками санаториев.

Кроме нас самих, никто не защитит «жемчужину у моря» от бетонного варварства.