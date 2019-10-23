Одессе критически необходим мусороперерабатывающий завод

Весь цивилизованный мир уже давно перерабатывает мусор. В соседних европейских странах десятки мусороперерабатывающих заводов. А в нашей стране до сих пор, к сожалению, не построено ни одного такого предприятия. Украина продолжает «первобытным» способом скидывать на полигоны отходы, которые там гниют и разлагаются.

Фото: golos.ua

Это один из показателей пропасти, которая сегодня существует между развитыми странами и Украиной. Но, с точки зрения конструктива – это, в первую очередь, повод хорошенько задуматься: когда мы сдвинемся с мертвой точки; почему в стране не создают профильные заводы. Уже и “лихие 90-е” давно закончились, и президенты с премьер-министрами неоднократно менялись, а воз и ныне там. Мусороперерабатывающих предприятий нет.

При этом полигоны переполнены, горят, загрязняют воздух, землю, воду и все вокруг. Ситуация, без преувеличения, критическая. И выход только один, других альтернатив не существует – это мусоропереработка.

В чем главная сложность реализации хотя бы одного, первого, проекта по строительству мусороперерабатывающего завода? Если в развитых странах это бизнес, который окупается в долгосрочной перспективе, то у нас в ближайшее время мусоропереработка, вряд ли, будет прибыльной. Уровень жизни людей в Украине таков, что они не готовы платить большие деньги за утилизацию отходов.

Если в Европе, условно говоря, тариф за утилизацию мусора - 30-130 евро за тонну, то у нас - лишь 2-3 евро. И повышать стоимость уборки/переработки мусора, на фоне общественных ожиданий снижения коммунальных тарифов, вряд ли удастся. О том, что переработка мусора может приносить немалые средства, увы, в Украине мало кто задумывается. Инвестировать в строительство завода десятки миллионов евро никто не спешит.

Но, у нас нет другого выбора – Украина или перейдет постепенно к сортировке и переработке мусора, или из-за переполненности полигонов мы будем жить буквально на мусорной свалке в условиях экологической катастрофы. Заводы, все равно, придется строить.

Эта проблема должна решаться не столько на государственном, сколько на местном уровне. Задача мэра и горсовета – обеспечить участок для строительства завода, найти инвестора и гарантировать ему компенсацию затрат после введения в эксплуатацию.

В качестве конкретного места для строительства мусороперерабатывающего завода на протяжении долгого времени рассматривался полигон Дальницких карьеров, который расположен в 20 км от Одессы. Недавно Одесский горсовет выделил участок для строительства в Кулиндорово, тоже в 20 км от Одессы. Однако, размещать завод лучше на территории города, а не за его пределами. Потому, что чем ближе к городу, тем прибыльнее (как минимум, затраты на вывоз отходов существенно ниже). Да и современные мусороперерабатывающие предприятия, которые строят по европейским стандартам, предполагают отсутствие вредных выбросов и неприятного запаха.

Фото: buzzworthy.com

Именно поэтому на Западе не боятся размещать их даже в центрах крупных городов. Например, недалеко от центра столицы Дании, Копенгагена, построили недавно завод. Только представьте, по соседству с предприятием – один из лучших ресторанов мира, а на крыше завода разместили 500-метровый горнолыжный спуск. На окраине города Уппсала, вблизи столицы Швеции, размещается мусороперерабатывающий завод, рядом с которым - торговый центр и замок XVI века. Подобных примеров много.

Найти бизнесменов, готовых вкладывать деньги в строительство завода несколько сложнее. Когда иностранный инвестор видит место Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, то боится, что ему придется заниматься бюрократической волокитой и множеством согласований, а его активы не будут защищены от рейдерства. Но, даже в этих условиях проявляли интерес к строительству мусороперерабатывающего завода немцы, японцы, австрийцы, американцы. Правда, местная власть почему-то не шла им навстречу и начала говорить о реализации проекта собственными силами. В итоге – и потенциальных инвесторов разочаровали, и завод не построили.

Но, никогда не поздно обратиться к международным партнерам и побороться за грант или взять кредит – например, Львов получил именно такую помощь от ЕБРР на рекультивацию свалки и строительство мусороперерабатывающего завода.

Таким образом, пора наконец-то избавиться от мусорной мафии и заняться строительством мусороперерабатывающего завода. Тем более, в предвыборной программе Владимира Зеленского есть пункт про сортировку и переработку мусора. Гражданское общество полностью поддерживает такую инициативу, ведь это принесет и социальную пользу, и новые рабочие места, и улучшение экологической ситуации. Мы со своей стороны готовы проводить разъяснительную работу с населением относительно выгод и преимуществ мусороперерабатывающего завода, а также развенчания «страшилок» и мифов. Да и инвесторы, которые готовы вкладывать средства в создание такого предприятия тоже есть. Нужна инициатива!