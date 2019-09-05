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​В Демидове под Киевом потушили мусор на территории сортировочного завода

Демидов находится в 20 км от Киева.

​В Демидове под Киевом потушили мусор на территории сортировочного завода
​В Демидове под Киевом загорелся мусор
Фото: dsns.gov.ua

В селе Демодов Вышгородского района Киевской области загорелся мусор территории сортировочного завода.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 8:37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы.

По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.

Фото: dsns.gov.ua

Обновление. Пожар был локализован в 15.30 на площади 1,5 га, а в 18.05 - ликвидирован.

К тушению привлекались 18 человек личного состава, два трактора, водовозка, два самосвала по 20 тонн и три единицы другой техники.

Демидов находится в 20 км от Киева.

Напомним, 13 августа в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье.

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