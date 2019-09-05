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Полиция пришла с обысками в "Укрэнерго" (обновлено)

Следователей интересовали документы по строительству линии связи между ХАЭС и РАЭС.

Полиция пришла с обысками в "Укрэнерго" (обновлено)
Фото: kp.ua

В центральном офисе НЭК "Укрэнерго" сотрудники Национальной полиции проводят обыски. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в компании.

Собеседник агентства рассказал, что полицию интересовали документы по проекту строительства оптово-волоконной линии связи "Хмельницкая АЭС-Ривненская АЭС".

Пресс-служба НЭК "Украэнерго" сообщила, что утром 5 сентября сотрудники Главного следственного управления Нацполиции в Киевской области начали обыски в центральном офисе компании, заблокировав его работу на несколько часов.

Также обыски провели по месту жительства пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок.

Разрешение на обыски 12 августа предоставил Печерский районный суд Киева.

"Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили", - говорится в сообщении компании.

В фейсбуке Департамента защиты экономики Нацполиции говорится, что в рамках уголовного производства были установленф и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов во время госзакупок. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 млн гривен.

Напомним, 26 июля 2019 года госпредприятие "Гарантированный покупатель" направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа по "НЭК "Укрэнерго". Размер указанного платежа составляет 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны ГП "НЭК "Укрэнерго" своих обязательств по оплате гарантированному покупателю прогнозной величины услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца (за период с 01.07.2019 по 20.07.2019).

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