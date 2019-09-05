В Одессе и Николаеве правоохранители задержали группировку, которая совершала кражи из элитных квартир и нападала на граждан. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Чтобы завладеть чужим имуществом, злоумышленники проникали в квартиры под утро, когда хозяева еще спали.

Удостоверившись в том, что в домах тихо и все спят, воры находили ценные вещи, забирали их с собой и убегали. Сумма похищенного составила от 20 тыс. до 200 тыс. долларов.

Фото: npu.gov.ua

Если же хозяева неожиданно просыпались, злоумышленники оказывали на них физическое и психологическое давление, иногда с применением оружия.

Фото: npu.gov.ua

Подозреваемые проходят по шести фактам нападений. В общей сложности задержано три человека. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Отмечается, что все задержанные – граждане Грузии 1991 года рождения, 1990 года рождения и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в Николаеве. Статус других двух устанавливается.

Фото: npu.gov.ua

В качестве вещественных доказательств у мужчин изъяли два автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которой они пользовались при незаконном проникновении в квартиры.

Фото: npu.gov.ua

Иностранцам инкриминируют ст.257 (бандитизм), ч.5 ст.185 (кража) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе этого года Нацполиция сообщала о задержании еще троих граждан Грузии, которые подозреваются в ограблении богатой дачи под Борисполем. В масках они ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус".

Позже оказалось, что задержанные являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии. Один из них до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти.